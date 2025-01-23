自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝咖啡影響腸道健康？ 營養師：免驚！產生好菌

2025/01/23 06:30

研究表明，咖啡會影響腸道菌叢；示意圖。（圖取自photoAC）

研究表明，咖啡會影響腸道菌叢；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡會影響腸道健康嗎？營養師呂孟凡引述研究指出，咖啡確實會影響腸道菌叢，而這些微生物雖不易歸類成好、壞菌之分，不過，其中幾篇研究證實，咖啡可讓雙歧桿菌屬增加，各界學者皆認為其屬好菌，利於腸道健康。

呂孟凡在臉書粉專「營養麵包（呂孟凡營養師）」發文引述1篇2024年的敘述性回顧（narrative review），內含過去14年中以英文發表約20篇論文，主題皆為咖啡攝取與其對腸道微生物群的影響。她整理該研究其中5篇人體研究結果：

研究1：讓16名健康成年受試者連續3週每天喝3杯咖啡，結果發現腸道內雙歧桿菌屬（Bifidobacterium spp.）增加，但不影響優勢微生物群。

研究2：該研究發現咖啡中含有的主要多酚—綠原酸，改變3名健康受試者的微生物群組成。

研究3：讓26名患有糖尿病和非酒精性脂肪肝的受試者服用咖啡因加綠原酸後，其體重減輕，推測可能與腸道內雙歧桿菌的增加有關。

研究4：一項針對147名個案研究發現，大量喝咖啡的人（45–500毫升／日）體內擬桿菌屬（Bacteroides）、普雷沃氏菌屬（Prevotella）、卟琳單胞菌屬（Porphyromonas）的含量較高，同時，這群人的脂肪過氧化程度比較低。

研究5：在由30名健康參與者組成的小組中，服用咖啡導致腸道微生物群發生變化，但並未達到顯著效果。

針對以上研究結果，呂孟凡總結，腸道微生物們不易歸類為好菌或壞菌，但第1篇研究所提的雙歧桿菌為好菌是無庸置疑。第4篇研究中提到的3種菌屬都被歸類於擬桿菌門之下，雖該菌屬不是時常被提到的好菌或壞菌，但她認為屬中性菌。綜合以上，她認為咖啡影響腸道，目前研究未有明確證據指有負面影響。

營養師指出，目前研究皆顯示，喝咖啡利於腸道健康；示意圖。（圖取自shutterstock）

營養師指出，目前研究皆顯示，喝咖啡利於腸道健康；示意圖。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中