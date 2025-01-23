健康網》喝咖啡影響腸道健康？ 營養師：免驚！產生好菌

研究表明，咖啡會影響腸道菌叢；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡會影響腸道健康嗎？營養師呂孟凡引述研究指出，咖啡確實會影響腸道菌叢，而這些微生物雖不易歸類成好、壞菌之分，不過，其中幾篇研究證實，咖啡可讓雙歧桿菌屬增加，各界學者皆認為其屬好菌，利於腸道健康。

呂孟凡在臉書粉專「營養麵包（呂孟凡營養師）」發文引述1篇2024年的敘述性回顧（narrative review），內含過去14年中以英文發表約20篇論文，主題皆為咖啡攝取與其對腸道微生物群的影響。她整理該研究其中5篇人體研究結果：

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研究1：讓16名健康成年受試者連續3週每天喝3杯咖啡，結果發現腸道內雙歧桿菌屬（Bifidobacterium spp.）增加，但不影響優勢微生物群。

研究2：該研究發現咖啡中含有的主要多酚—綠原酸，改變3名健康受試者的微生物群組成。

研究3：讓26名患有糖尿病和非酒精性脂肪肝的受試者服用咖啡因加綠原酸後，其體重減輕，推測可能與腸道內雙歧桿菌的增加有關。

研究4：一項針對147名個案研究發現，大量喝咖啡的人（45–500毫升／日）體內擬桿菌屬（Bacteroides）、普雷沃氏菌屬（Prevotella）、卟琳單胞菌屬（Porphyromonas）的含量較高，同時，這群人的脂肪過氧化程度比較低。

研究5：在由30名健康參與者組成的小組中，服用咖啡導致腸道微生物群發生變化，但並未達到顯著效果。

針對以上研究結果，呂孟凡總結，腸道微生物們不易歸類為好菌或壞菌，但第1篇研究所提的雙歧桿菌為好菌是無庸置疑。第4篇研究中提到的3種菌屬都被歸類於擬桿菌門之下，雖該菌屬不是時常被提到的好菌或壞菌，但她認為屬中性菌。綜合以上，她認為咖啡影響腸道，目前研究未有明確證據指有負面影響。

營養師指出，目前研究皆顯示，喝咖啡利於腸道健康；示意圖。（圖取自shutterstock）

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