孕期抗癌！ 40歲媽媽勇敢戰乳癌 生下健康男寶

蔡小姐懷孕中期發現罹患乳癌，接受中榮乳房外科與婦產科醫療團隊治療，生下健康男寶，且復原良好。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕40歲的蔡小姐2年多前懷孕第2胎5個多月時，感覺左乳刺痛癢，摸到硬塊，就醫檢查確診罹患乳癌第二期，為了守護家人與自己，勇敢抗癌，孕期接受對母胎相對安全的前導性化療，生下健康男寶後，接著進行全乳切除重建，並完成放療、輔助性口服化療，現在持續接受停經針及抗荷爾蒙治療，恢復良好，提醒孕產婦防癌保養的重要。

台中榮總婦女醫學部主任陳威志指出，婦女懷孕期間也可能罹癌，其中乳癌為妊娠期婦癌發生率第一名；中榮乳房外科醫師林慈恩指出，妊娠期乳癌發生的機率約為每3000至10000次懷孕中會有1例，懷孕及哺乳期間，因荷爾蒙變化會使乳腺組織較為緻密，可能影響早期病灶的發現。

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林慈恩建議，孕婦在懷孕期間也要留意乳房的變化，如有摸到硬塊、不均勻等異常感覺，應及早就醫檢查，可透過無輻射疑慮之超音波檢測，及時診治。

林慈恩醫師提醒，摸到乳房有腫塊、疼痛等不適問題，應盡快就醫。（記者蔡淑媛攝）

林慈恩說，蔡小姐懷孕時接受超音波檢查在左乳有2顆約2、3公分的腫瘤，及穿刺切片確診，根據孕期階段及癌症分期，進行前導性化學治療，並定期進行胎兒監測，足月生下健康男寶後，再做正子斷層掃描，確診為管腔細胞B型乳癌合併腋下淋巴轉移，持續完成化療後，檢查也看不到腫瘤。

蔡小姐接受全乳切除、腋下淋巴廓清及義乳重建手術，最後進行放療，及一年的輔助性口服化療，目前持續接受停經針及抗荷爾蒙治療，她說，懷孕治療期間有腹中次子倍伴，一點也不孤單，丈夫也帶著大兒子陪伴到處遊玩吃喝，感謝家人一路支持。

林慈恩醫師指蔡小姐懷孕中期發現罹患乳癌（圖左），接受前導性化療後已經看不到腫瘤（圖右）。（記者蔡淑媛攝）

蔡小姐懷孕中期發現罹患乳癌，勇敢抗癌及接受治療，生下健康次子，且復原良好，一家四口開心生活。（記者蔡淑媛攝）

林慈恩說，懷孕期間罹患乳癌有多種治療選擇，會依孕期階段、乳癌類型及分期等情況，規劃最適合的治療方案，在第2至第3孕期（14-32週）發現時，可先安排前導性化學治療，產後再接續治療；懷孕初期發現早期乳癌，可考慮手術治療；懷孕後期確診，可待生產後再開始治療。

中榮婦產科醫師陳雅芳提醒，懷孕期間會增加心肺功能負擔，如有心臟病、甲狀腺疾病及糖尿病也可能加重，應多警覺。

台中榮總乳房腫瘤外科也統計2018至2020年治療的乳癌個案，4年存活率分別為第1期98%、第2期93%、第3期83%、第4期52%，不亞於全國平均的97%、93%、81%及52%；另外，對癌症後的生育保留，婦女醫學部生殖醫學中心也提供凍卵及生育計畫諮詢，統計2012至2022年有42名乳癌患者接受凍卵、冷凍胚胎或凍存卵巢組織等生育保留，成功活產率達63.2%，有效助女癌友保留「生」機，相關結果發表於《台灣醫學會雜誌》。

蔡小姐懷孕中期發現罹患乳癌，接受中榮醫療團隊治療，生下健康男寶，且復原良好。（記者蔡淑媛攝）

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