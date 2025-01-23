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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

桃園市諾羅、類流感升溫 衛生局籲春節期間注意防疫

2025/01/23 16:47

桃園市諾羅、類流感病例升溫，衛生局提醒民眾注意春節期間防疫，長者、幼兒及慢性病患應儘速完成流感及新冠疫苗接種。資料照。（記者鄭淑婷攝）

桃園市諾羅、類流感病例升溫，衛生局提醒民眾注意春節期間防疫，長者、幼兒及慢性病患應儘速完成流感及新冠疫苗接種。資料照。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市上週（1月12日至18日）諾羅病毒、類流感門急診就診人次都較前1週上升，今年截至20日已確診10例流感併發重症病例，桃市府衛生局提醒，農曆春節民眾團聚、出遊，人際接觸較為頻繁，務必做個人衛生防護措施，長者、幼兒及慢性病患應儘速完成流感及新冠疫苗接種。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，桃園市上週腹瀉門急診就診1萬9348人次，較前1週上升6.7%，腹瀉群聚事件檢出病以諾羅病毒為主，而類流感門急診就診1萬1872人次，較前1週上升1.2%，確診的10例流感併發重症病例，60歲以上長者佔了8成以上。

衛生局副局長余依靜表示，諾羅病毒是一種高傳染性的病毒，主要透過食用受污染的食物或飲水、接觸病人的嘔吐物或排泄物、吸入嘔吐物產生的飛沫，或接觸被污染的物體表面而感染，感染後的主要症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛和發燒，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

由於農曆春節將至，呼籲民眾出外拜年或出入人多擁擠處，務必做好保暖並做好個人衛生如戴口罩、勤洗手等防護措施，也提醒65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，保障自身與家人健康，若出現發燒、喉嚨痛及全身痠痛等類流感症狀，應配戴口罩並前往醫療院所就醫；餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員，尤其是廚工的健康，如有疑似腸胃炎症状，應暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。

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