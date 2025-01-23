健康網》乾杯前必看！ 中醫：別加「它」更易醉

中醫師提醒，飲酒不要加碳酸飲料，會加速酒精吸收，混酒則會增加肝臟代謝壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間，親友聚會往往會乾一杯，但過量飲酒會傷害肝臟，並引發胃腸不適、頭痛與失眠；對此，陽明馬光中醫診所醫師邱柏豪提醒，飲酒前要吃點蛋白質或脂肪的食物墊胃，也可喝2杯溫水或淡薑茶，提升胃腸保護力。千萬不要加碳酸飲料，會加速酒精吸收，混酒則會增加肝臟代謝壓力。

除了飲酒前要準備，飲酒中及酒後也有需注意的事項，邱柏豪分享中醫飲酒保健，讓大家在享受美食佳釀同時減少身體傷害。

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飲酒前的準備

飲食墊底，護胃防傷： 喝酒前先進食富含蛋白質或脂肪的食物，如雞蛋、堅果或豆製品，可減緩酒精吸收，降低對胃腸的刺激。

喝點暖水，活血養胃： 喝酒前飲用2杯溫水或淡薑茶，有助於提升胃腸保護力，降低酒精對身體的影響。

中醫師建議，飲酒前可喝2杯溫水或淡薑茶，提升胃腸保護力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

飲酒中的注意事項

量力而行，避免過量： 飲酒應量力而行。女性建議啤酒不超過350毫升，紅酒不超過150毫升，高粱酒不超過30毫升；男性建議不超過女性的兩倍。

慢飲細酌，減少負擔：避免牛飲或乾杯，宜慢飲，讓身體有時間代謝酒精。

避免搭配碳酸飲料與混酒：碳酸飲料會加速酒精吸收，混合不同種類的酒則增加肝臟代謝壓力。

飲酒後的調理

足量喝水，促進代謝： 酒後飲用溫水有助稀釋酒精濃度，加速代謝，減少宿醉風險。

服用解酒湯，舒緩不適： 可選用葛花解酒湯，幫助解酒和胃；如果沒有中藥材，也可用蜂蜜水或薑湯代替。

中醫師教3穴道緩解酒後不適。（馬光中醫診所提供）

若是出現酒醉不適，邱柏豪表示，酒後可按摩「太衝穴」、「百會穴」、「內關穴」，從而緩解酒後頭痛、噁心和嘔吐等腸胃不適。

邱柏豪也提醒，根據國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）指出，酒精對人體傷害無安全劑量，少量飲酒也可能提高罹癌風險。體質偏虛、肝功能較弱或有慢性病者應避免飲酒。春節是歡聚的時刻，飲酒應適量，切勿貪杯。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陽明馬光中醫診所醫師邱柏豪。（馬光中醫診所提供）

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