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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

自費麻疹疫苗傳缺貨 莊人祥：將挪少部分公費疫苗支援

2025/01/10 15:59

ACIP召集人李秉穎表示，台灣兒童麻疹疫苗接種率超過97%，這是少數國家能達到的數字，也因此讓台灣擁有較高的群體免疫力，不易出現大規模疫情。 （記者邱芷柔攝）

ACIP召集人李秉穎表示，台灣兒童麻疹疫苗接種率超過97%，這是少數國家能達到的數字，也因此讓台灣擁有較高的群體免疫力，不易出現大規模疫情。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內發生近年最大規模麻疹疫情，引發民眾恐慌，甚至搶打自費MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）混合疫苗。疾管署署長莊人祥今（10日）表示，疾管署已挪出少量公費疫苗支援自費市場，不過這只是短期措施，後續廠商進口後就能將疫苗補回來，完全不影響公費接種，他也強調，只有「二類人」建議自費接種疫苗，一般民眾沒有必要搶打。

莊人祥指出，疾管署建議的二類自費接種麻疹疫苗對象，分別是1981年以後出生，麻疹抗體檢驗陰性，且15年內未接種過MMR疫苗的醫護人員，以及1981年後出生，計劃前往麻疹流行區（如越南、印度、柬埔寨等）且經醫師評估後（如抗體檢驗陰性）需接種的成人。

疾管署今天公布國內新增3例麻疹確診病例，均與中部醫院群聚事件有關，包含2名護理人員及1名陪病家屬，皆為先前匡列的接觸者。莊人祥解釋，指標個案自去年12月1日發燒住院，5日才開始出疹，期間在醫院不同病房接觸到醫護、病人及陪病者，導致急診與病房感染。

莊人祥強調，醫院確診者多已接種疫苗，病毒量低且傳播力弱，此群聚事件至今確診19例，均限於原醫院接觸者，疫情未擴散，民眾不必恐慌或搶打疫苗。疾管署已經從公費的麻疹疫苗先挪少量數量因應自費市場，廠商會從後續進口的數量再補還回來，不影響公費接種。

莊人祥也提到，麻疹一直都有，2019年時疫情還更高，但後來新冠大流行期間，民眾無法出國，境外移入個案減少，解封之後，出國人潮湧現，尤其近期幾個東南亞國家都在流行，境外移入個案又出現，才顯得今年疫情特別高。

ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人李秉穎表示，台灣兒童麻疹疫苗接種率超過97%，這是少數國家能達到的數字，也因此讓台灣擁有較高的群體免疫力，不易出現大規模疫情。

李秉穎說，麻疹以接觸傳染為主，預防方式類似流感與新冠，包括戴口罩和手部清潔。他補充，1981年以前出生者多因感染已有抗體，接種疫苗者即使抗體衰退，被感染後症狀與病毒傳染力都較輕微。至於麻疹病毒是否會突變？他指出，麻疹病毒屬於RNA病毒，會不停突變，但不會影響人體內的免疫記憶力，也不會造成穿透性感染，跟流感病毒不同，「它會突變，但我們不在意它突變」。

疾管署呼籲2高風險對象優先接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）。（疾管署提供）

疾管署呼籲2高風險對象優先接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）。（疾管署提供）

疾管署長莊人祥與ACIP召集人李秉穎說明麻疹現狀。（記者邱芷柔攝）

疾管署長莊人祥與ACIP召集人李秉穎說明麻疹現狀。（記者邱芷柔攝）

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