濕冷、乾冷差好多！ 氣象署解釋體感溫度差

今（10）日至週日清晨，受「強烈大陸冷氣團」影響，北部低溫至10至12度，民眾上班通勤穿上禦寒衣物保暖。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕強烈大陸冷氣團持續影響到下週一（13日），許多民眾感覺濕冷、乾冷的體感溫度差別大。中央氣象署說明，除了天氣型態的差別，還有一部份是體感，在低溫時潮濕空氣中的小水滴若附著在皮膚上，可以更快帶走人體體表的熱，因此冷感更強，有時甚至連覆蓋衣服都難以幫助體表蓄熱，覺得有種「寒意會穿透衣服」的感覺。

氣象署說明，許多人冬天有過的經驗，兩次冷空氣南下，預報的低溫明明差不多，感受卻差異很大，這並不是溫度計壞掉了或天氣預報亂報，而是對「乾冷」和「濕冷」的感受有很大的不同。

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氣象署說明，進入冬天之後中緯度地區的冷空氣變得活躍，每次冷空氣南下都會伴隨著一股東北季風增強、氣溫下降。有的冷空氣南下影響台灣時大氣中含有的水氣比較豐富，雲、雨也比較明顯，經常在迎風面形成整天陰雨的天氣型態，也就是常在天氣預報上聽到的「濕冷」。

這種情況下，因為全天天空雲量偏多，少了陽光的幫忙，白天溫度不容易回升，因此日夜溫差小，低溫往往持續一整天。有的冷空氣影響台灣時，大氣中含有的水氣稀少，幾乎不下雨，甚至天空晴朗無雲，也就是常在天氣預報上聽到的乾冷。

這種情況下，少了雲層的遮擋，日出之後隨著陽光照射，溫度就會迅速回升，而使得白天冷的感受沒那麼強烈，但是入夜之後氣溫開始下降，若在夜空晴朗的情況下，再加上地表風速微弱，地表有可能會產生明顯的輻射冷卻效應，在局部地區產生非常顯著的低溫，早出晚歸、夜間活動仍會相當有寒意。

氣象署說明，由於白天是大多數人日常活動的主要時間，因此相對於夜晚，白天往往是一般人對氣溫感受最明顯的時段。而乾冷時當日夜溫差大時，低溫往往只在夜間及清晨出現，如果這些時段仍然還在戶外活動，才容易感受到「乾冷的冷」。

​氣象署也指出，北部地區由於位處東北季風的迎風面，在冬天時常常濕冷、乾冷反覆交替出現，因此更容易感受到這兩種冷的差異；中南部冬季天氣大致穩定，通常以乾冷的型態居多。

​因此在日常的感受上，除了低溫多低，「日夜溫差」也很重要，大家在冬天時，除了關注最低溫的預報之外，也可以多注意最高溫的預報資訊，適時調整穿著。

濕冷、乾冷差別。（氣象署提供）

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