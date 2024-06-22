健康網》夜市小吃熱量排名！ 營養三明治居第二輸「它」

營養三明治，真的一點都不營養，油炸後麵包熱量大躍進，一份也要600大卡；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕週末晚上最適合逛夜市，你常吃的夜市小吃有那些呢？好食課營養師Christina 楊婷貽在臉書粉專「好食課」發文分享，常見的12項夜市小吃熱量，前三名高熱量的分別為：鐵板牛排、營養三明治、大腸包小腸；熱量較少的是：一顆炸肉圓、蚵仔麵線及滷肉飯。

夜市小吃熱量解析

鐵板牛排：有醬、有蛋、有麵，一份620大卡。

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鐵板牛排：有醬、有蛋、有麵，一份620大卡；示意圖。（資料照）

營養三明治：真的一點都不營養，油炸後麵包熱量大躍進，一份也要600大卡。

大腸包小腸：一份熱量580大卡。

臭豆腐：一份油炸後熱量550大卡。

芒果雪花冰：煉乳淋好淋滿，一份535大卡。

蚵仔煎：一份490大卡。

棺材板：一份470大卡。

五更腸旺：不含麵，一份455大卡。

地瓜球：約10顆熱量450大卡。

滷肉飯：一小份熱量440大卡。

蚵仔麵線：一碗熱量394大卡。

肉圓：炸過後一顆熱量325大卡。

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