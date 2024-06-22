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健康網》夜市小吃熱量排名！ 營養三明治居第二輸「它」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕週末晚上最適合逛夜市，你常吃的夜市小吃有那些呢？好食課營養師Christina 楊婷貽在臉書粉專「好食課」發文分享，常見的12項夜市小吃熱量，前三名高熱量的分別為：鐵板牛排、營養三明治、大腸包小腸；熱量較少的是：一顆炸肉圓、蚵仔麵線及滷肉飯。
夜市小吃熱量解析
鐵板牛排：有醬、有蛋、有麵，一份620大卡。
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營養三明治：真的一點都不營養，油炸後麵包熱量大躍進，一份也要600大卡。
大腸包小腸：一份熱量580大卡。
臭豆腐：一份油炸後熱量550大卡。
芒果雪花冰：煉乳淋好淋滿，一份535大卡。
蚵仔煎：一份490大卡。
棺材板：一份470大卡。
五更腸旺：不含麵，一份455大卡。
地瓜球：約10顆熱量450大卡。
滷肉飯：一小份熱量440大卡。
蚵仔麵線：一碗熱量394大卡。
肉圓：炸過後一顆熱量325大卡。
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