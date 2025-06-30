有洋蔥！營造總裁捐300萬救護車 院方以因公殉職員工為名

蓬進營造、帝綱瀝青總裁柯義祥（圖右），在彰化縣議長謝典林（圖中）牽線下，捐贈高規格救護車給彰濱秀傳醫院，由秀傳中部總院長黃士維（圖左）代為接受。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕感念與不捨資深員工因公殉職，蓬進營造與帝綱瀝青今天（30日）捐贈高規格救護車給彰濱秀傳醫院，特別把這部價值300萬元救護車，就以員工「林慶一紀念號」來命名，也用最高規格來追念！

今天的救護車捐贈儀式在彰化縣議會舉行，秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維感謝彰化縣議長謝典林的居中牽線，讓這部高規格的救護車，可以加入彰濱秀傳醫院急救行列，成為中部海線急救的生力軍。

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蓬進營造、帝綱瀝青捐贈高規格救護車給彰濱秀傳醫院，並以因公殉職資深員工來命名。（記者劉曉欣攝）

蓬進營造、帝綱瀝青總裁柯義祥指出，這次捐贈特別以資深員工「林慶一」為名，因為林慶一在該公司工作超過30年，這位資深工務經理不幸在道路巡查因公殉職，令全公司都非常感傷，所以這次捐贈救護車，就以「林慶一」為名來追念。

謝典林指出，企業捐出救護車給醫院，善盡企業責任，救護車以殉職員工來命名，更讓人感受到企業對員工最誠摯的追念。

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