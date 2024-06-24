健康網》炎夏治病先治心！ 中醫：多吃苦食、按3穴清熱護心

中醫師王大元表示，夏季養生除清泄暑熱外，同時要養護陰液、護陰苗。所以飲食方面可多吃苦食，如龍鬚菜等，能清熱燥濕、降泄心火。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏至後天氣更悶熱難受，容易導致心浮氣躁，應多注意心神上的養護。中醫師王大元提醒，夏天烈火爍心，百病從心而起，所以要好好保養心臟。另外，養生除清泄暑熱外，同時要養護陰液、護陰苗，才能達到清泄涼補，百病不生功效。所以飲食方面可以多吃苦，苦味食物能清熱燥濕、降泄心火。日常也可按壓內關、神門、少府等穴位護心。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，夏至（21日）是一年當中陽氣最旺盛的時候，此時萬物生長已達極致，太陽直照北回歸線，使夏至成為北半球一年之中，黑夜最短、白晝最長的一天，部分地區中午也會出現「立竿無影」的現象，今天出門時有發現太陽籠罩，感覺整個人都快燃燒起來了？其實現在還不是最熱的時候，接下來的7月會更加悶熱難受。

請繼續往下閱讀...

瞬間溫差 易增加心血管負擔

因為高溫濕熱的特性，容易引發中暑，而倦怠乏力、頭昏腦脹，想要趕快衝到冷氣房？王大元表示，瞬間溫差很可能會增加心血管的負擔，大量排汗使血液黏稠度增加，引發血栓、腦中風等疾病，所以不是冬天才會發生。

發生5情況 應補充鹽水及就醫

此外，王大元進一步說，高溫對人體的傷害也不容小覷，如果發生胸部悶痛、背痛徹心、心悸怔忡、呼吸困難或冷汗直流，別掉以輕心，請補充鹽水或稀釋過後的運動飲料，儘速離開高溫悶熱的環境並立即就醫。

多吃苦食 清熱燥濕、降泄心火

王大元提醒，古人有云：「夏至一陰生」物極必反，陽極轉衰而陰氣萌生，也就是說夏至養生除了清泄暑熱以外，同時要養護陰液、護陰苗，才能達到清泄涼補，百病不生的功效。飲食方面可以多吃苦，苦味食物能清熱燥濕、降泄心火，像是苦瓜、芥蘭、芹菜、龍鬚菜、苦茶、萵苣、芝麻葉、白蘿蔔等。最後也可嘗試按摩一些心臟相關的穴道，像是內關、神門、少府穴等，按壓3-5分鐘，有酸楚感尤佳。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法