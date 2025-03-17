近1/2護理師未執業 弘光科大集結產官學盼打造友善職場

多位護理界領導者進行「人才培育、跨域創新」論壇。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台灣領有護理師執照人數30萬9391人，實際執業人數僅19萬3876人！因醫院8成護理師需要輪班，年輕世代重視生活品質及休假旅遊，導致醫院護理人員流失率逐年上升！國內醫療體系面臨護理人力短缺的嚴峻挑戰，弘光科技大學舉辦「2025台灣護理論壇─護理創新、健康永續」，邀集產官學界深入探討護理人力政策、人才培育與跨域創新發展，打造友善職場、提升照護品質，並推動護理專業再定位，讓當護理師成為一項榮耀，不再是夢想。

弘光科大校長蘇弘毅表示，護理專業是醫療體系不可或缺的支柱，當前人力困境需從政策、臨床到教育層面多管齊下，方能有效突破，呼籲產官學共同合作，凝聚共識、找出解方，為護理人員打造更友善的職場環境，使民眾獲得優質且持續的健康照護服務。

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論壇共有來自中部地區30餘家醫院及護理院校主管共同參與，現場並有「健康台灣政策、護理創新」聯合串聯儀式，展現各界打造健康台灣的決心。接續2場專題演講，由衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳分享「健康台灣政策與護理人力政策」，並由考選部部長劉孟奇探討「人才考選政策」，考試院考試委員王秀紅則擔任主持，深入剖析政策方向與未來藍圖。

蔡淑鳳指出，目前台灣領有護理師執照人數30萬9391人，實際執業人數19萬3876人，其中63%在醫院執業。因醫院8成護理師需要輪班，年輕世代重視生活品質及休假旅遊，導致醫院護理人員流失率逐年上升。為此，衛福部積極推動12項護理人力整備政策，包含彈性排班試辦、幸福職場認證、夜班獎勵金、護病比獎勵與臨床導師制度等，今年度更編列逾67億元預算，以強化護理友善執業環境與人力留任。

弘光科大護理學院院長蔡秀敏則主持「人才培育、跨域創新」論壇，與台灣護理學會副理事長陳靜敏、大台中護理師護士公會理事長黃瑞芬、台中市護理師護士公會理事長徐逸民、大台中護理師護士公會前理事長莊淑婷、台中榮民總醫院護理部主任張美玉、光田綜合醫院護理部主任于素珍等多名護理界領導者，共同研討當前困境與建言。

會中強調，未來護理教育應結合AI與科技應用，培育具備跨域能力的新世代護理人才，翻轉護理專業價值，實現「護理創新、健康永續」的願景。論壇最後由與會政府官員與學者專家進行綜合座談，齊心探討台灣護理政策與未來發展方向，攜手引領護理專業邁向新時代，讓護理師在台灣成為令人驕傲與敬重的榮譽職業。

中部地區30餘家醫院及護理院校主管共同參與支持「健康台灣政策、護理創新」聯合串聯儀式，展現各界打造健康台灣的決心。（記者歐素美攝）

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