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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》1份水果怎麼算？ 1圖解答12款「糖友」安心吃

2025/03/17 12:42

營養師表示，糖友1天約可吃2份水果，舉例來說，1小根香蕉約為1份；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，糖友1天約可吃2份水果，舉例來說，1小根香蕉約為1份；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖友常以為水果好甜就不能吃，但其實只要抓好份量，也能輕鬆吃！營養師李婉萍表示，1份水果約為60大卡，也就是含有15公克的糖分，一般來說糖友建議1天吃2份水果即可，因此整理12款水果1份大約的份量，舉例來說，10顆葡萄、30顆小番茄、半顆芭樂、1小顆蘋果等約為1份，了解1份份量後，輕鬆換算不超標，糖友也能開心吃水果。

水果營養、1份份量一次收

李婉萍於臉書發文指出，臨床上，1份水果約為60大卡，也就是含有15公克的糖分。一般來說，糖友1天可吃2份水果、一般民眾可吃3份水果，不過，每1份60大卡的水果重量不同，因此整理常見12種水果1份份量，並附上水果營養一次看。

營養師整理12款常見水果之1份份量，讓糖友安心吃、控血糖。（圖取自李婉萍臉書專頁）

營養師整理12款常見水果之1份份量，讓糖友安心吃、控血糖。（圖取自李婉萍臉書專頁）

1.香蕉：富含鉀、鎂，可預防抽筋，1份約為1小根（70克）。

2.荔枝：隨餐或飯後半小時內吃，內含之維生素C有助於鐵質吸收，每份約為6顆（100克）。

3.葡萄：葡萄中的褪黑激素，有助提升睡眠品質；不只如此，葡萄皮含單寧酸能抗氧化，籽則含纖維助消化，1份水果約為10顆（100克）。

4.蘋果：蘋果連皮吃，有助抗氧化、抗敏，1小顆（110克）蘋果相當於1份份量。

5.鳳梨：鳳梨酵素助消化，還能鎮熱、緩解發炎紅腫，1份約為8分滿碗（120克）。

6.火龍果：高鉀助調節血壓，含鐵量是櫻桃的4倍，1碗（121克）火龍果相當於1份。

7.芭樂：飯前吃芭樂，能幫助降血壓、血脂，每吃半顆（150克）芭樂，相當於吃進1份水果。

8.木瓜：木瓜含有特別的「木瓜蛋白酶」，可幫助消化蛋白質，適合大魚大肉後。吃1碗（150克）約為1份。

營養師表示，蓮霧果皮中的花青素能穩糖、增加血管彈性，吃1又1/4顆（170克）約吃進1份水果份量；示意圖。（資料照）

營養師表示，蓮霧果皮中的花青素能穩糖、增加血管彈性，吃1又1/4顆（170克）約吃進1份水果份量；示意圖。（資料照）

9.蓮霧：果皮中的花青素能穩糖、增加血管彈性，每份約1又1/4顆（170克）。

10.小番茄：茄紅素顧心臟、β-胡蘿蔔素護眼，每吃30顆（200克）約吃進1份水果。

11.西瓜：西瓜中的瓜胺酸助傷口癒合、維生素A護眼，1碗（200克）相當於1份份量。

12.香瓜：含GABA有助緩解焦躁情緒，另外，香瓜亦有益降血壓，活化大腦功能，每吃1碗（210克），約等同1份水果份量。

李婉萍總結，光是1罐100毫升的多多，熱量就有60大卡，因此水果更有飽足感，小番茄每份約為30顆，可以1顆1顆慢慢吃，不論是當作下午茶點心、晚餐飯後配電視都很適合；香瓜是60大卡之下重量最重者，加上含水量高，是夏天補水的抗暑隊友。

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