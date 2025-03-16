嘉市聲暉協進會張棕凱蟬聯理事長 推早期治療聽損防失智

嘉義市聲暉協進會今改選理監事，張棕凱（左一）蟬聯理事長。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市聲暉協進會今天舉行第16屆第一次會員大會，選出新任理監事團隊，理事長由現任張棕凱蟬聯。張棕凱表示，發現有聽力損失如果能及早治療、配戴助聽器，可避免聽力嚴重損失，還能降低隨之帶來的失智症風險，協進會將持續藉由走入社區宣導方式，提高社會對身心障礙者的重視，並了解聽力維護的重要性。

今天會員大會，嘉義市政府社會處長李思賢、嘉義市議長陳姿妏、總統府資政張博雅、中華民聲暉聯合會理事長莫素娟、嘉義市家長協會理事長簡彰廷、嘉義縣家長協會理事長劉芳君等人與會祝福。

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張棕凱（右）蟬聯嘉市聲暉協進會理事長，總統府資政張博雅（中）、中華民國聲暉聯合會理事長莫素娟（左）出席祝賀。（記者王善嬿攝）

已連任3屆嘉義市聲暉協進會理事長的張棕凱，同時兼任中華民國聲暉聯合會常務理事，他說，嘉義市84個里，領有聽障類身心障礙證明的聽障人士有2700人，協進會從2023年起，已經走進24里，未來會持續到社區宣導，讓里民及高齡長輩重視聽力的維護，尤其發現聽力損失時要及早治療、配戴助聽器，進而降低失智症風險發生。

張棕凱感謝市府對身心障礙者的重視，去年協會承辦市府高照顧負荷關懷服務計畫，發現會員日常照顧的壓力，將潛在高照顧壓力對象轉介身心障礙者個管中心，讓個案被持續關懷、減輕壓力，評鑑獲優等。

此外，民間團體如一代嘉人、鵝媽媽公益樂團等善心人士舉辦公益勸募活動，募得款項捐助協會，讓愛無限循環，支持聽障朋友，也鼓勵聽障朋友社會參與，期許他未來3年任期，結合公私部門資源，讓社會大眾一起關懷聽障朋友與各障別身障人士，打造嘉市成為對身障者最友善城市。

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