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健康網》半小時就1人死於心臟病 國健署教「低溫護心」3招
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近日冷氣團南下，今（17）日各地區平地最低氣溫約在10至13度之間；明（18日）至週四（20日）受強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻加成，部分地區恐將出現7度左右低溫。國民健康署提醒，據統計，每30分鐘就有1人死於心臟疾病，因此提供保暖護心3重點，包括：低溫時段謹慎出行、多層穿搭及定期量血壓，降低疾病風險。
國健署於臉書專頁與官方網站表示，據統計，每30分鐘就有1人死於心臟疾病！隨著昨（16）日冷氣團南下，氣溫驟降，提醒患有三高、心血管疾病及家中長輩們，千萬要做好保暖，降低急性心肌梗塞與中風風險。下為保暖護心3大重點：
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●低溫時段，謹慎出行：清晨、傍晚最冷，避免外出，以室內活動為主。
●多層穿搭，保暖又靈活：特別注意頭頸部及四肢末梢的保暖。
●定期量血壓，謹記722：7天量測，早晚各2次，取平均值。
留意心臟病及中風徵兆 速就醫
國健署提醒民眾，平時應注意心臟病及中風的徵兆，若出現胸悶、心悸、頭暈、噁心、冷汗等症狀，或無法「微笑、舉手、說你好」任一動作者，請立刻就醫打119，把握黃金治療時間。
●微笑時，發現嘴角歪斜、臉不對稱。
●舉手時，手部無力下垂。
●說你好時，發現說話不清楚。
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