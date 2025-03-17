恆春旅遊醫院藝廊展現在地之美 書法名家作品超吸睛

恆春旅遊醫院藝廊分享在地之美，書法名家葉端明作品超吸睛。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕軟硬體耗資8億的恆春旅遊醫院新大樓，除了軟硬體提升，寬敞大廳提供患者舒適的候診空間，院方也部分空間設計為恆春半島最大的藝廊，即日起有當地書法名家葉端明與恆春半島師生的作品展出，許多當地居民到場欣賞，感受在地人文藝術氣息。

「藝起琅嶠、在地扎根」書法展，是由出身屏東滿州鄉的書法名家葉端明，帶著長期指導的恆春國中小及民眾展出作品，葉端明早年旅外，20年前返鄉服務後用書法、攝影及篆體記錄故鄉，近年投身指導小學生書法課程，獨有的筆法相當受到當地學生推崇。

請繼續往下閱讀...

「把書法種子灑播在恆春。」葉端明表示，一生經歷將棋奕、武術、易經等所學融會貫通在書法中，當成終生的修煉，從定靜中達到身心平衡，修心養性，現在網路短影音刺激多，期盼書法能夠帶孩子有一段時間專注在書法學習，對於課業及思考都有很大助益。

恆春旅遊醫院院長蔡昌宏說，書法作品改變醫院冷冰冰的氣氛，也有院內醫師貢獻作品展出，未來歡迎當地藝術創作者進駐展覽，讓醫院除了治療身體不適的病痛，也能有美妙的藝術陶冶心靈，這次的書法展即日起開放民眾觀賞，歡迎民眾欣賞也了解恆春新醫療大樓的現況。

恆春旅遊醫院新大樓，除了軟硬體提升外，院方也部分空間設計為恆春半島最大的藝廊，即日起有當地書法名家葉端明與恆春半島師生的作品展出。（記者蔡宗憲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法