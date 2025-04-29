全球首例！英國研發新疫苗「無需冷藏」 啟動臨床試驗

英國日前啟動了全球首個無需冷藏疫苗的人體臨床試驗，這項突破性技術有望徹底改變全球疫苗分發方式。圖為示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕英國日前啟動全球首個無需冷藏疫苗的人體臨床試驗，這項突破性技術有望徹底改變疫苗的全球分發模式，對全球公共衛生帶來深遠影響。

綜合外媒報導，這款疫苗名為SPVX02，由英國生物科技公司穩定製藥公司（Stablepharma Ltd）研發，用於防治破傷風與白喉。疫苗採用該公司專利的StablevaX™平台技術，可在室溫下穩定保存長達18個月，無需冷藏或冷凍設備。首次人體臨床試驗已於4月15日在南安普頓的英國國家衛生與護理研究所（NIHR）臨床設施展開，預計2025年第三季完成試驗，並於年底公布結果。

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研究團隊成員之一、英國科學家浮士德（Saul Faust）表示，這項技術是「英國尖端科學的重大里程碑」。世界衛生組織指出，全球每年約有超過一半的疫苗因冷鏈失效而報廢，這項創新技術能有效解決這一問題，讓疫苗在零下20°C至攝氏40°C的極端溫度下仍保持穩定，顯著提升疫苗的實用性與覆蓋率。

英國衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）指出，該技術有助克服冷鏈障礙，減少浪費，並鞏固英國在全球疫苗開發領域的領導地位。穩定製藥公司首席開發官奧漢隆博士（Karen O'Hanlon）亦參與領導本次試驗。

穩定製藥公司表示，該技術已證明可在符合商業規模的良好生產規範（GMP）條件下大量生產，每年可製造數百萬劑無需冷鏈的疫苗，並希望在2027年前實現全球市場應用。公司發言人透露，已有多達60種對溫度敏感的疫苗可望受惠於此技術轉化。

此技術的應用對於缺乏冷鏈基礎設施的偏遠地區與貧困國家尤其關鍵，不僅能大幅提升疫苗可及性，也有助於減少碳排放，讓更多人獲得基本醫療保障。

該項目獲得英國政府（包括創新英國與NIHR）及歐洲創新委員會（EIC）加速器計劃250萬歐元（約新台幣9200萬元）資金支持，是全英僅有的五家獲得該項補助的公司之一。

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