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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

竹縣5月1日起擴大口服輪狀病毒疫苗補助對象 估千名新生兒受惠

2025/04/29 10:59

新竹縣政府從5月1日起，口服輪狀病毒疫苗補助對象擴大至一般家庭新生兒，預估千名新生兒受惠。（圖取自shutterstock）

新竹縣政府從5月1日起，口服輪狀病毒疫苗補助對象擴大至一般家庭新生兒，預估千名新生兒受惠。（圖取自shutterstock）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為增加「寶」護力，新竹縣政府從5月1日起，口服輪狀病毒疫苗補助對象擴大至一般家庭新生兒，依疫苗廠牌不同，每名最高補助2000元，預估今年將有1500名嬰兒受惠；同時，縣府自去年以來針對低收入、中低收入、重大傷病及罕見疾病新生兒，提供免費口服輪狀病毒疫苗2劑型的服務，仍將持續全額補助！

衛生局表示，輪狀病毒感染是幼童腸胃炎常見的致病原之一，若不慎感染可能引起腹瀉、嘔吐、發燒，造成醫療負擔和家庭照顧的壓力。鑑於接種疫苗是預防輪狀病毒最有效益的方法，而口服輪狀病毒疫苗目前還列在自費項目，縣府從去年開始針對縣內低收入、中低收入、重大傷病及罕見疾病的新生兒，提供免費口服輪狀病毒疫苗。

衛生局表示，縣長楊文科致力打造年輕人「願生樂養」的環境，持續減輕爸媽的育兒負擔。今年5月1日起擴大口服輪狀病毒疫苗補助對象，8個月內新生兒出生登記至申請期間均設籍新竹縣，且父或母任一方設籍新竹縣1年以上，就可持兒童健康手冊前往縣轄公費疫苗認定合約醫療院所，由專業醫師評估身體狀況後施打口服輪狀疫苗。

衛生局指出，目前口服輪狀病毒疫苗分為2劑、3劑兩種，前者每劑約2500~3000元，後者每劑約1600~2000元不等，家長可持合約醫療院所開立的收據正本申請補助，每名嬰兒最多補助2000元。縣內低收入、中低收入、重大傷病及罕見疾病的新生兒，則將持續全額補助，提供免費口服輪狀病毒疫苗。

新竹縣政府從5月1日起，口服輪狀病毒疫苗補助對象擴大至一般家庭新生兒，每名最高補助2000元，預估今年將有1500名嬰兒受惠。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府從5月1日起，口服輪狀病毒疫苗補助對象擴大至一般家庭新生兒，每名最高補助2000元，預估今年將有1500名嬰兒受惠。（新竹縣政府提供）

符合自費疫苗補助對象的寶寶接種疫苗後3個月內，家長請檢附以下資料向各鄉鎮市衛生所辦理申請：

1. 3個月內含有個人遷徒紀錄的詳細記事戶籍謄本（正本或影本）。

2.匯款存摺封面影本。

3.申請人的身分證和印章（受委託人的身分證、印章及委託書）。

4.合約醫療院所開立的收據正本。

詳細補助資訊可至衛生局網站「自費口服輪狀病毒疫苗專區」查詢，或撥打衛生局電話03-5518160洽詢。

新竹縣政府從5月1日起，口服輪狀病毒疫苗補助對象擴大至一般家庭新生兒，每名最高補助2000元，預估今年將有1500名嬰兒受惠。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府從5月1日起，口服輪狀病毒疫苗補助對象擴大至一般家庭新生兒，每名最高補助2000元，預估今年將有1500名嬰兒受惠。（新竹縣政府提供）

新竹縣合約醫療院所名冊。（新竹縣政府提供）

新竹縣合約醫療院所名冊。（新竹縣政府提供）

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