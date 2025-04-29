健康網》「它」是抗癌護腦關鍵字！ 醫點名7大地雷行為

醫師提醒，吃太多高糖、高脂肪、過度加工的食物，會誘發慢性發炎，推高體內氧化壓力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕感覺疲憊、記憶力變差、體力下滑，甚至情緒低落時，只是壓力太大？台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，這可能是體內氧化壓力太大所致，當心理壓力、不良飲食、環境污染、抽菸喝酒、慢性感染、熬夜失眠及運動失衡等，都會害氧化壓力失控，長期下來恐增加失智、癌症疾病風險，因此想要抗癌護腦首要關鍵便是「抗氧化」，建議透過飲食、規律運動改善，守住健康底線！

張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」發文說明，氧化壓力（Oxidative Stress）是細胞生命力的分水嶺，也是慢性疾病的起跑線。癌症、阿茲海默症、帕金森氏症等令人聞之色變疾病，都與氧化壓力脫不了關係。

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小量活性氧打擊細菌 累積過多反傷身

張家銘解釋，活性氧是身體每天自然產生的副產品，只要有呼吸、心跳、能量代謝，粒線體這座細胞的發電廠，就會在運作時順帶釋放出一點活性氧，正常情況下，活性氧就像是細胞裡的小郵差，負責傳遞訊息、啟動修復機制，甚至能幫忙打擊入侵的細菌，遠離疾病，因此小量的活性氧，對身體來說反而是必要的。

不過，當這些小郵差累積過多，失控暴走，活性氧就不再只是幫手，而會轉變成破壞者。張家銘指出，當活性氧過多時，就會開始攻擊自己的DNA、蛋白質、脂質，慢慢侵蝕細胞，破壞身體防線。久而久之，老化、發炎、癌症、失智症等疾病便悄悄在體內種下了種子。現代人容易因為以下7生活方式，害氧化壓力失控：

1.心理壓力：長期焦慮、情緒低落，會刺激交感神經，讓體內自由基大量增加。

2.不良飲食：吃太多高糖、高脂肪、過度加工的食物，會誘發慢性發炎，推高體內氧化壓力。

3.環境污染：吸進來的空氣裡有PM2.5、重金屬、農藥殘留，這些都是自由基生成的催化劑。

醫師表示，吸進來的空氣裡有PM2.5、重金屬、農藥殘留，這些都是自由基生成的催化劑；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

4.抽菸喝酒：直接把大量毒素和氧化物送進血液，讓身體防不勝防。

5.慢性感染：像牙周病這類長期存在的隱性感染，會持續點燃體內的慢性火苗。

6.熬夜與失眠：晚上本該是細胞修復、清理垃圾的時段，熬夜會讓廢物堆積，活性氧無法及時清除。

7.運動失衡：運動太多或長期久坐不動，都會打破細胞內的氧還原平衡。

有氧運動、4飲食護細胞

張家銘說，「幸好，破壞不是單行道。」只要懂得運用生活中的力量，氧化壓力就能被反向利用，成為促進健康的推手。首先，適度的有氧運動是最自然的細胞鍛鍊課，如快走、慢跑、游泳，每週累積150分鐘左右的中等強度運動，可溫和地刺激活性氧微量生成，使細胞增強自我防護力，啟動Nrf2通路，增強抗氧化酵素的表現。

健康飲食當個細胞守護者！張家銘舉例，深色蔬菜、莓果、綠茶、薑黃等天然食材，富含抗氧化分子與植化素，能幫助細胞清除多餘的活性氧，降低氧化壓力所帶來的慢性損傷。同時，也應戒除精緻糖、減少油炸加工食品、避免暴露於污染源，每個小行為，都能幫身體減少1次微小的「自由基攻擊」。

醫師舉例，深色蔬菜、莓果、綠茶、薑黃等食材，富含抗氧化分子與植化素，能幫助細胞清除多餘的活性氧，降低氧化壓力；示意圖。（圖取自freepik）

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