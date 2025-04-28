自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

亞東醫院導入華碩智慧手錶 身體健康輕鬆掌握

2025/04/28 12:52

人口結構老化，加重醫護負擔，智慧健康手錶能晚間在不打擾病人的情況下完成檢測，提升病人睡眠品質、減少護理人員負擔。（記者陳奕劭攝）

人口結構老化，加重醫護負擔，智慧健康手錶能晚間在不打擾病人的情況下完成檢測，提升病人睡眠品質、減少護理人員負擔。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕對自己的身體健康一無所知嗎？未來戴上智慧型手錶輕鬆掌握。亞東紀念醫院今（28）日與華碩電腦簽約，將華碩智慧健康手錶導入臨床照護、遠距醫療、個案管理等領域，期望透過科技與醫療的力量，促進全民健康。亞東醫院副院長張至宏表示，目前健康手錶正在醫院試用中，初步成效會與華碩電腦研究。

為了讓民眾方便掌握健康狀況，亞東醫院導入智慧健康手錶，亞東醫院護理部督導劉彩文表示，穿載裝置可即時量測心率、血壓、血氧等數據，晚間在不打擾病人的情況下完成檢測，提升病人睡眠品質、減少護理人員負擔，並結合異常通報系統，加強照顧病人的安全。

穿載裝置可即時量測心率、血壓、血氧等數據，晚間在不打擾病人的情況下完成檢測，並結合異常通報系統，提升病人的安全。（記者陳奕劭攝）

穿載裝置可即時量測心率、血壓、血氧等數據，晚間在不打擾病人的情況下完成檢測，並結合異常通報系統，提升病人的安全。（記者陳奕劭攝）

張至宏指出，人的生理變化不是一夕之間忽然發生，因此透過智慧健康手錶持續性的監控，將來導入人工智慧後，可以提早發現病人的狀況。過去護理師要在醫院才能為病人量測，現在病人離開醫院後，院方還能持續掌握病況，這是使用穿戴型裝置的優勢。

他說，這次與華碩合作是開始，未來希望打造智慧醫療生態系，達成醫院「加值、減勞、乘效、除錯」的目標，現在醫院已將智慧健康手錶用於監測心臟病病患返家的健康情形，健康管理中心也有適用，但目前仍在研究中，未來的商業模型要與華碩討論。

亞東醫院健康管理中心主任李愛先表示，穿戴裝置收集呼吸頻率、壓力指數、活動量與睡眠週期等生理資料，經由分析與視覺化呈現後，可產出個人化的健康報告，協助使用者掌握身體健康狀況，建立良好習慣，從治療轉向預防。

亞東紀念醫院與華碩電腦簽約，將華碩智慧健康手錶導入遠距醫療、個案管理等領域；左至右分別為亞東醫院副院長張至宏、華碩智慧健康產品企劃部資深協理潘茹婷。（記者陳奕劭攝）

亞東紀念醫院與華碩電腦簽約，將華碩智慧健康手錶導入遠距醫療、個案管理等領域；左至右分別為亞東醫院副院長張至宏、華碩智慧健康產品企劃部資深協理潘茹婷。（記者陳奕劭攝）

亞東紀念醫院今日與華碩電腦簽約，將華碩智慧健康手錶導入臨床照護、遠距醫療、個案管理等領域。（記者陳奕劭攝）

亞東紀念醫院今日與華碩電腦簽約，將華碩智慧健康手錶導入臨床照護、遠距醫療、個案管理等領域。（記者陳奕劭攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中