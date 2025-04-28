亞東醫院導入華碩智慧手錶 身體健康輕鬆掌握

人口結構老化，加重醫護負擔，智慧健康手錶能晚間在不打擾病人的情況下完成檢測，提升病人睡眠品質、減少護理人員負擔。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕對自己的身體健康一無所知嗎？未來戴上智慧型手錶輕鬆掌握。亞東紀念醫院今（28）日與華碩電腦簽約，將華碩智慧健康手錶導入臨床照護、遠距醫療、個案管理等領域，期望透過科技與醫療的力量，促進全民健康。亞東醫院副院長張至宏表示，目前健康手錶正在醫院試用中，初步成效會與華碩電腦研究。

為了讓民眾方便掌握健康狀況，亞東醫院導入智慧健康手錶，亞東醫院護理部督導劉彩文表示，穿載裝置可即時量測心率、血壓、血氧等數據，晚間在不打擾病人的情況下完成檢測，提升病人睡眠品質、減少護理人員負擔，並結合異常通報系統，加強照顧病人的安全。

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穿載裝置可即時量測心率、血壓、血氧等數據，晚間在不打擾病人的情況下完成檢測，並結合異常通報系統，提升病人的安全。（記者陳奕劭攝）

張至宏指出，人的生理變化不是一夕之間忽然發生，因此透過智慧健康手錶持續性的監控，將來導入人工智慧後，可以提早發現病人的狀況。過去護理師要在醫院才能為病人量測，現在病人離開醫院後，院方還能持續掌握病況，這是使用穿戴型裝置的優勢。

他說，這次與華碩合作是開始，未來希望打造智慧醫療生態系，達成醫院「加值、減勞、乘效、除錯」的目標，現在醫院已將智慧健康手錶用於監測心臟病病患返家的健康情形，健康管理中心也有適用，但目前仍在研究中，未來的商業模型要與華碩討論。

亞東醫院健康管理中心主任李愛先表示，穿戴裝置收集呼吸頻率、壓力指數、活動量與睡眠週期等生理資料，經由分析與視覺化呈現後，可產出個人化的健康報告，協助使用者掌握身體健康狀況，建立良好習慣，從治療轉向預防。

亞東紀念醫院與華碩電腦簽約，將華碩智慧健康手錶導入遠距醫療、個案管理等領域；左至右分別為亞東醫院副院長張至宏、華碩智慧健康產品企劃部資深協理潘茹婷。（記者陳奕劭攝）

亞東紀念醫院今日與華碩電腦簽約，將華碩智慧健康手錶導入臨床照護、遠距醫療、個案管理等領域。（記者陳奕劭攝）

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