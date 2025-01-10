健康網》黃豆防骨鬆又護膚！ 學者：不會增加婦癌風險

學者表示，黃豆能防骨鬆、維持皮膚健康，適量吃很健康；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多女性聽到黃豆中的「植物雌激素」時，心中不免擔憂：「吃黃豆會增加乳癌或子宮內膜癌的風險？」事實上，這些恐懼來自於誤解，而非科學證據。營養學者洪泰雄表示，黃豆中的大豆異黃酮，結構雖然類似人體雌激素，但功能卻完全不同，並不會增加乳癌、子宮內膜癌風險；不只如此，黃豆能防骨鬆、維持皮膚健康，適量吃很健康。

何謂大豆異黃酮？洪泰雄於臉書發文說明，黃豆及其製品，如豆漿、豆腐、納豆、味噌等食物中含有大豆異黃酮，其屬植物性雌激素，結構雖然類似人體雌激素，但功能卻完全不同。大豆異黃酮是透過調節雌激素受體的活性，而非增加雌激素，反而在某些情況下，還能抑制體內過高的雌激素作用。

請繼續往下閱讀...

學者說明，近年研究指出，黃豆攝取量與子宮內膜癌風險呈負相關，也就是說，吃黃豆的人子宮內膜癌的風險更低；示意圖。（圖取自freepik）

大豆異黃酮結構類似人體雌激素，許多人擔心增加婦癌風險；對此，洪泰雄表示，科學研究證實，適量食用黃豆不僅不會增加乳癌風險，還能降低乳癌復發率和死亡率！這是因為黃豆中的異黃酮能調節雌激素活性，讓它發揮「保護作用」，特別是對於亞洲女性，這樣的效果更為明顯。

再者，針對「黃豆會導致子宮內膜癌」的疑慮，洪泰雄也解釋，近年研究指出，黃豆攝取量與子宮內膜癌風險呈負相關，也就是說，吃黃豆的人子宮內膜癌的風險更低。歐洲食品安全局也表明，大豆異黃酮對子宮內膜不會產生不利影響，女性朋友不必再擔心。解除黃豆與婦癌間的誤解，他也整理了黃豆對健康3益處：

●緩解更年期症狀：大豆異黃酮有助於減少潮紅與荷爾蒙波動帶來的不適感，幫助女性度過更年期。

●預防骨質疏鬆：黃豆能降低骨折風險，特別是對於停經後的女性，提供額外的骨骼保護。

●維持皮膚健康：大豆異黃酮能促進膠原蛋白合成，提升肌膚保濕與彈性，讓皮膚更緊緻透亮。

如何健康食用黃豆？洪泰雄建議，首先應選擇天然黃豆製品，如無糖豆漿、豆腐、豆乾或納豆，避免過度依賴加工的素肉類產品，因為它們可能含有額外的油脂和鈉。此外，適量攝取即可，每天攝取25克大豆蛋白質，相當於1杯豆漿或1份豆腐。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法