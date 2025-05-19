攝護腺癌知多少？從拜登案例看症狀、篩檢與治療

美前總統拜登罹患攝護腺癌 。（美聯社資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統拜登辦公室宣布其確診罹患一種進展較快的侵襲性攝護腺癌。此消息提醒了男性朋友對於「攝護腺癌」這個常見疾病應有的認識與警覺。

攝護腺，也常被稱為前列腺，是男性特有的小腺體，位置在膀胱下方，主要功能是製造部分精液。所謂攝護腺癌，就是這個腺體內的細胞發生了不正常的快速生長。如果這些異常細胞沒有得到及時處理，它們可能會擴散到身體其他部位，演變成較難治療的晚期癌症。

請繼續往下閱讀...

醫學上會根據癌細胞的樣子來判斷攝護腺癌的「兇猛」程度，有一個從6到10分的評分標準（葛里森評分）。分數越高，代表癌細胞看起來越不像正常細胞，癌症進展可能也越快、越具侵襲性。報導中提到拜登前總統的評分是9分，屬於高度侵襲性。

攝護腺癌初期往往沒有明顯症狀，等到腫瘤長大，可能會出現排尿困難，例如需要更頻繁上廁所（尤其在夜間）、開始排尿時有困難、尿流變細，或是尿液、精液中帶血等情況。如果癌症進一步擴散，可能導致背部或骨盆疼痛、勃起困難，甚至疲倦、體重減輕。

目前，醫學界尚未完全確定攝護腺癌的真正成因，但年紀大（通常50歲以上風險增高）、體重過重、有家族遺傳史等，都被認為是可能的風險因素。簡單來說，就是攝護腺細胞內的基因發生了某些變化，導致它們不受控制地快速成長。

要發現攝護腺癌，醫生通常會透過抽血檢查一種叫做「攝護腺特異抗原」（PSA）的指數，或進行肛門指診來初步判斷。如果發現異常，可能會建議做更進一步的檢查，例如，從攝護腺取一小塊組織下來化驗（切片檢查），或是照超音波、磁振造影（MRI）等。

治療攝護腺癌的方法有很多種，醫生會根據癌症的發展階段、患者的年齡和整體健康狀況來決定。如果癌症還很早期、長得慢，有時只需要密切觀察追蹤。若癌症比較嚴重，可能就需要手術切除攝護腺、放射線治療（俗稱電療）、化學治療，或是針對性的荷爾蒙治療、標靶藥物等。

關於存活率，如果癌細胞還沒擴散，五年內的存活率相當高。但若已擴散到身體其他地方，存活率就會明顯下降。好消息是，大部分攝護腺癌生長緩慢且能被早期發現，經過適當治療，許多患者都能康復。

根據美國的統計，在美國，每8位男性中就有1位可能在一生中被診斷出攝護腺癌，這顯示它是相當常見的男性癌症。但隨著篩檢技術的進步，早期診斷與成功治療的機會也越來越高。因此，建議中老年男性朋友多加留意自身健康狀況，若出現相關症狀，應及時就醫諮詢，透過定期檢查，就能更有效地預防與治療攝護腺癌。

（資訊來源參考：美國CDC、美國國家衛生研究院、美國癌症協會）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法