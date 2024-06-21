健康網》方便！冰早餐隔天拿了就走 營養師分享涼爽3料理

自製健康早餐包括，冰心地瓜、水果優格、鮮蔬沙拉；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃早餐是非常重要的一件事！但對忙碌的學生與上班族來說，時間非常寶貴。國健署邀請營養師在臉書專頁「食在好健康」發文分享，可以在家提前準備好的早餐食譜。不只可以在夏天吃涼爽的食物當早餐，還可以在不小心賴床時，只需拿出來退冰就可以吃。自製健康早餐包括，冰心地瓜、水果優格、鮮蔬沙拉。

自製健康早餐材料

●冰心地瓜

為全穀雜糧類。地瓜：約100~150公克（約1顆中型地瓜）。

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●水果優格

為水果、乳品類。蘋果、奇異果：合起來約一拳頭的量；無糖優格：約210公克（3/4杯）。

●鮮蔬沙拉

為蔬菜類、豆魚肉蛋類。雞蛋：1顆；無糖優格：1匙（取代美乃滋）；小黃瓜：50公克（約1/3根）；玉米筍：50公克（約4-5根）。

冰心地瓜製作步驟

營養師指出，首先，先把地瓜連皮用清水洗淨，放在電鍋裡的蒸架上，外鍋加入1.5杯水。蒸熟後鋪上烘焙紙放入烤箱，用220度烤40分鐘，也可以用氣炸鍋，180度烤30分鐘。記得15~20分鐘翻一次面。最後，將烤好的地瓜放涼後放進冰箱，隔天就能吃到好吃的冰心地瓜啦！

水果優格杯製作步驟

營養師說，前一晚先將奇異果削皮、蘋果用清水洗淨，再分別切小塊放入保鮮盒。再將無糖優格，與提前備好的水果放入隨行杯，一早起床就能馬上享用水果優格杯。

鮮蔬沙拉製作步驟

營養師表示，首先，先將小黃瓜、玉米筍用清水洗淨。玉米筍用滾水汆燙2分鐘後撈起放涼，再將兩者切成粒丁狀。再將雞蛋煮成水煮蛋並撥好殼，加入切好的小黃瓜丁、玉米筍丁、一匙無糖優格混合均勻。最後，加入適量的黑胡椒與鹽，就完成簡單可口的鮮蔬雞蛋沙拉了。

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