健康網》中式早餐地雷多 營養師推薦這樣吃

有關中式早餐，營養師建議豆漿加上原味蛋餅的組合。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家每日起床時遇到最大的煩惱，應當是「早餐吃什麼」了。不少人喜歡吃蛋餅等傳統中式早餐，然營養師葉若懿表示，中式早餐地雷不少，不是一個每天當早餐的好選擇，更不要說宵夜了。葉若懿表示，一定要仔細挑選，真的很喜歡吃就要控制分量。

葉若懿在臉書專頁「葉若懿/Chloe 營養師」發文表示，中式早餐店常見的飯糰、水煎包、鍋貼、小籠包、燒餅油條、甜餡餅，美味可口，但是這些食物幾乎都是澱粉+高油脂的食物，而且缺乏蔬菜、水果、好的蛋白質不足。

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葉若懿首先提出4種搭配以下是400大卡的搭配方式；同時提醒，不論是400～600大卡，盡量讓油脂一餐不超過20g。

●半份鐵板麵＋一顆蛋＋中杯無糖豆漿

鐵板麵高油高醣，想吃半份就好，建議跟朋友分食。

●原味蛋餅＋無糖豆漿

這樣搭配算是很不錯的組合，蛋白質也能攝取到22g。

●鍋貼五顆＋無糖豆漿

鍋貼一樣是高油高醣的組合，鍋貼一顆大約有70-75大卡，大家可以斟酌份量。

●半份燒餅油條＋無糖豆漿

油條是油炸物，也是高油高醣組合，也是半份就差不多。

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