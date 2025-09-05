自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》衰老7關鍵密碼大公開！ 醫曝健康慢老5秘訣

2025/09/05 20:28

科博特診所院長劉博仁說，基因與細胞損傷、端粒縮短、氧化壓力、粒腺體功能下降等原因累積下，才會促使人體走向衰老；情境照。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁說，基因與細胞損傷、端粒縮短、氧化壓力、粒腺體功能下降等原因累積下，才會促使人體走向衰老；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣已邁入超高齡社會，抗老也成為許多人關心的話題。科博特診所院長劉博仁分享，門診時1位女士詢問如何抗衰老？答案其實並不是單一的。簡單來說，由於基因與細胞損傷、端粒縮短、氧化壓力、粒腺體功能下降、細胞衰老與幹細胞耗竭、慢性發炎、蛋白質品質下降等7大原因累積，才促使人體走向衰老。日常可透過飲食、運動、壓力管理、睡眠與營養素補充，延緩這些過程，有助健康優雅老去。

7大因素累加促老化

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家 」發文表示，為什麼我們會老？這個問題，其實科學界已經研究很久，答案並不是單一的，而是許多小因素累積起來的。簡單來說，可列出以下7大原因：

基因與細胞損傷：我們的DNA就像一本說明書，隨著歲月累積會慢慢出錯。這些小錯誤雖然不會立刻讓你生病，但久而久之，身體修復能力下降，就開始顯現「老化」。

端粒縮短（Telomere Shortening）：端粒就像鞋帶尾端的塑膠套，保護著染色體。每次細胞分裂，端粒就會短一點，等它太短時，細胞就不想再工作了，進入休眠或死亡；這也是我們為什麼不可能永遠年輕的原因之一。

氧化壓力（Oxidative Stress）：自由基就像身體裡的小火花，少量有用，但太多就會「亂放火」，攻擊我們的DNA、蛋白質和細胞膜。長期下來，身體就會像鐵一樣慢慢生鏽。

粒線體功能下降：粒線體是細胞的「發電廠」。年輕時效率高，能量滿滿；年紀大了，它變得效率差，電力不足，還會多製造自由基，讓細胞陷入惡性循環。

細胞衰老與幹細胞耗竭：當細胞老了，雖然還活著，但已失去活力，還會釋放一些讓周圍細胞不健康的物質。同時，我們體內的幹細胞（修復工人）數量和能力也在下降，修理系統就沒那麼給力了。

慢性發炎（Inflammaging）：隨著年齡增加，身體會處在一種「低度的慢性發炎」狀態。不是像感冒那樣發炎，而是隱隱存在，像火苗一直燒，久了會傷害組織，加速老化。

蛋白質品質下降：身體每天要製造、摺疊和分解蛋白質。隨著年齡增長，這些「品質管理」系統不靈光了，壞掉或堆積的蛋白質清不掉，像是阿茲海默症中的蛋白沉積，就是這樣的結果。

日常生活5秘訣助緩老

劉博仁指出，老化就像是一齣多線並行的劇本：基因錯誤、電池沒電、鐵開始生鏽、修復工人變少、慢性發炎等狀況累加起來，讓我們慢慢走向衰老。但好消息是，飲食、運動、壓力管理、睡眠與營養素補充，都能延緩這些過程，幫助我們「優雅老去」。

劉博仁強調，想要抗老，並不是單靠一顆神奇的藥丸，而是全方位的生活策略。從今天開始，讓自己每天多一點健康的選擇，老化的速度就能慢一點。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中