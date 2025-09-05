健康網》衰老7關鍵密碼大公開！ 醫曝健康慢老5秘訣

科博特診所院長劉博仁說，基因與細胞損傷、端粒縮短、氧化壓力、粒腺體功能下降等原因累積下，才會促使人體走向衰老；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣已邁入超高齡社會，抗老也成為許多人關心的話題。科博特診所院長劉博仁分享，門診時1位女士詢問如何抗衰老？答案其實並不是單一的。簡單來說，由於基因與細胞損傷、端粒縮短、氧化壓力、粒腺體功能下降、細胞衰老與幹細胞耗竭、慢性發炎、蛋白質品質下降等7大原因累積，才促使人體走向衰老。日常可透過飲食、運動、壓力管理、睡眠與營養素補充，延緩這些過程，有助健康優雅老去。

7大因素累加促老化

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家 」發文表示，為什麼我們會老？這個問題，其實科學界已經研究很久，答案並不是單一的，而是許多小因素累積起來的。簡單來說，可列出以下7大原因：

●基因與細胞損傷：我們的DNA就像一本說明書，隨著歲月累積會慢慢出錯。這些小錯誤雖然不會立刻讓你生病，但久而久之，身體修復能力下降，就開始顯現「老化」。

●端粒縮短（Telomere Shortening）：端粒就像鞋帶尾端的塑膠套，保護著染色體。每次細胞分裂，端粒就會短一點，等它太短時，細胞就不想再工作了，進入休眠或死亡；這也是我們為什麼不可能永遠年輕的原因之一。

●氧化壓力（Oxidative Stress）：自由基就像身體裡的小火花，少量有用，但太多就會「亂放火」，攻擊我們的DNA、蛋白質和細胞膜。長期下來，身體就會像鐵一樣慢慢生鏽。

●粒線體功能下降：粒線體是細胞的「發電廠」。年輕時效率高，能量滿滿；年紀大了，它變得效率差，電力不足，還會多製造自由基，讓細胞陷入惡性循環。

●細胞衰老與幹細胞耗竭：當細胞老了，雖然還活著，但已失去活力，還會釋放一些讓周圍細胞不健康的物質。同時，我們體內的幹細胞（修復工人）數量和能力也在下降，修理系統就沒那麼給力了。

●慢性發炎（Inflammaging）：隨著年齡增加，身體會處在一種「低度的慢性發炎」狀態。不是像感冒那樣發炎，而是隱隱存在，像火苗一直燒，久了會傷害組織，加速老化。

●蛋白質品質下降：身體每天要製造、摺疊和分解蛋白質。隨著年齡增長，這些「品質管理」系統不靈光了，壞掉或堆積的蛋白質清不掉，像是阿茲海默症中的蛋白沉積，就是這樣的結果。

日常生活5秘訣助緩老

劉博仁指出，老化就像是一齣多線並行的劇本：基因錯誤、電池沒電、鐵開始生鏽、修復工人變少、慢性發炎等狀況累加起來，讓我們慢慢走向衰老。但好消息是，飲食、運動、壓力管理、睡眠與營養素補充，都能延緩這些過程，幫助我們「優雅老去」。

劉博仁強調，想要抗老，並不是單靠一顆神奇的藥丸，而是全方位的生活策略。從今天開始，讓自己每天多一點健康的選擇，老化的速度就能慢一點。

