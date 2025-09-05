健康網》「小新媽」BMI正常卻被笑三層肉 醫揭泡芙人5大成因

知名動漫「蠟筆小新」的媽媽野原美冴愛吃零食、又懶得運動，醫師指出，現實生活中，很容易養出隱形肥胖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本知名動漫「蠟筆小新」中的「小新媽」野原美冴，常被小新吐槽「大屁股、三層肉」，而高雄「初日診所」院長李唐越表示，根據《維基百科》資料，發現野原美冴的身高設計是159 公分、體重 60 公斤，換算成BMI為23.7，其實仍屬於正常範圍，還會有「三層肉」的關鍵就在體脂肪率。

李唐越指出，美冴在劇中，愛吃零食、又懶得運動，如果這樣的習慣搬到現實生活，就很容易養出隱形肥胖。久而久之，即使體重沒有明顯變化，內臟脂肪也會默默增加，讓人一步步走向「泡芙人」。

請繼續往下閱讀...

泡芙人指的是外表看似不胖，但體脂肪過高、肌肉不足的狀態；示意圖。（圖擷取自photoAC）

李唐越指出，泡芙人指的是外表看似不胖，但體脂肪過高、肌肉不足的狀態，男女都有可能發生。而美冴在劇情裡的生活方式，正好與泡芙人常見的5大成因高度重疊。

隱形肥胖的5大成因一次看

●吃完就坐下或躺下

餐後缺乏活動，能量消耗不足，熱量更容易轉化為脂肪。

●熱愛高熱量食物

對於高油、高糖的餅乾、洋芋片、炸物、甜點等幾乎沒有抵抗力，長期下來體脂肪率自然偏高。

喜吃高油、高糖的餅乾、洋芋片、炸物、甜點等食物者，小心長期下來體脂肪率偏高；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●反覆減重失敗

經常依靠少吃、餓瘦，或寄望減脂食品達到減重成效，但這些方式難以持續，不僅容易半途而廢，還可能導致基礎代謝率下降與復胖，出現「溜溜球效應」，體脂肪比例甚至越減越高。

●生活壓力大

以美冴來說，家庭主婦「一打二」，既要準備3餐又要照顧孩子，壓力容易透過食物來排解，加上壓力荷爾蒙作用，脂肪特別容易堆積在腰腹。

●缺乏運動導致肌肉不足

長期缺少規律運動，尤其缺乏肌力訓練，讓肌肉量逐漸流失，代謝率下降，即使體重維持在標準範圍，實際上已經是「外表正常、內在過胖」。

泡芙人三高風險高 4撇步擺脫隱形肥胖

李唐越提醒，泡芙人比明顯肥胖更容易被忽視，但其代謝異常、糖尿病、高血壓等慢性疾病風險卻同樣存在。真正維持健康的關鍵，不在於體重數字，而是體脂肪率與肌肉量的平衡。想擺脫泡芙人狀態，應該從調整飲食、規律運動、充足睡眠和壓力管理做起，這能真正擺脫隱形肥胖。

體態鬆軟、易疲倦 恐是泡芙人警訊

若經常出現容易疲倦、體態鬆軟、體重忽上忽下、或明明很努力減重卻效果有限等情況，都可能是泡芙人的警訊。建議及早尋求專業醫師或營養師協助，找出真正的原因，才能制定最適合自己的改善方案。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法