健康 > 抗老養生 > 運動復健

別再彎腰硬撐！ 中醫版「大掃除正確姿勢」一次看

2026/02/14 22:00

中醫師葉茁聖以中醫的「氣血」與「筋骨」原則注意掃除勞損。（台東馬光中醫診所提供）

中醫師葉茁聖以中醫的「氣血」與「筋骨」原則注意掃除勞損。（台東馬光中醫診所提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕每逢農曆新年前，家家戶戶少不了「過年大掃除」，往往一忙就是好幾天，然而，每年春節前後，中醫門診總會出現大量的「掃除傷兵」，大多是因為在短時間內高強度勞作，導致腰痠背痛、手腕發炎。台東馬光中醫診所醫師葉茁聖提醒，只要認識中醫的「氣血」與「筋骨」養生原則，大掃除也能是一場輕鬆的居家運動。

葉茁聖以《黃帝內經‧素問‧宣明五氣篇》所言，「久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷」解釋，中醫特別忌「久」，強調任何事情不能過度。大掃除造成「勞損」是因為長時間維持同一姿勢，像是反覆彎腰或高舉手臂，容易造成氣血運行不暢，經絡受阻。

葉茁聖舉出5個注意事項：

登高代替仰頭：擦拭高處櫃子或窗戶時，務必使用穩固的梯子或凳子，保持平視或微微仰頭即可，避免長時間頸部後仰導致頸椎壓迫。

蹲下代替彎腰：搬動地上的重物或水桶時，應採取下蹲姿勢，利用大腿肌肉的力量站起，而非直接彎腰，這樣能有效防止閃到腰（急性腰扭傷）。

運用工具與分段勞作：善用長柄拖把減少彎腰次數；同時建議「分時、分段」打掃。每工作40 -50分鐘，應起身做伸展運動，如擴胸伸展、轉動踝關節，讓氣血重新周流。

使用護具：針對已經有關節或脊椎疾病的民眾，請在打掃的時候務必先戴著護具（護腰、護腕），以避免二度受傷。

使用防具或手套避免化學傷害：持續接觸刺激性清潔用品等化學物質，容易損傷皮膚屏障。建議使用清潔劑時配戴手套，避免直接接觸；清潔後立即以清水洗淨雙手，並塗抹保濕用品，以保護皮膚。

