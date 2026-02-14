限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
媽媽手、網球肘全來報到 年前大掃除最傷身動作曝光
〔記者廖雪茹／新竹報導〕迎接農曆新年，家家戶戶忙著大掃除，但每年春節前後，骨科門診因「大掃除症候群」報到的患者總是激增。東元綜合醫院骨科醫師張耀元觀察發現，民眾常因長時間過度勞動、姿勢不良，導致肩頸腰腿痠痛，甚至引發俗稱「媽媽手」的腱鞘炎或肌肉嚴重拉傷。
張耀元指出，大掃除中最常見的3大傷害，姿勢不當是骨科問題的主因，包括：
請繼續往下閱讀...
●上肢過勞：頻繁擰抹布、刷洗地磚，易導致「媽媽手」（拇指側腱鞘炎）或「網球肘」。
●肩頸腰背拉傷：為了清潔高處窗戶長時間仰頭，或搬動重物、沙發時姿勢不對，造成脊椎負擔及肌肉急性拉傷。
●膝關節負擔：習慣蹲著或跪著擦地板，對膝蓋髕骨造成的壓力是體重的數倍，極易造成關節發炎。
為了避免掃出一身病，張耀元提供正確打掃「衛教指南」
●搬重物要「先蹲再起」：嚴禁直接彎腰提重物。應先靠近物體蹲下，利用大腿力量站起，保持背部平直，減少腰椎壓力。
●高處清潔「善用工具」：擦拭高處應使用長柄刷或穩固的梯子，避免過度墊腳或長時間仰頭。
●掌握「分時分段」原則：建議每打掃 30 至 50 分鐘就休息 10 分鐘，並進行簡單的伸展操，放鬆緊繃肌肉。
除了骨骼肌肉傷害，張耀元也提醒，清潔劑的使用不當同樣具風險。強酸或強鹼清潔劑可能導致皮膚灼傷或誘發過敏。安全應用清潔劑，才能確實保護皮膚與呼吸道。
●防護配備：使用時務必配戴橡膠手套及口罩，並保持環境通風。
●嚴禁混用：尤其注意「漂白水不可與鹽酸混用」，以免產生有毒氯氣造成呼吸道傷害。
張耀元呼籲，大掃除應「量力而為」，若發現關節疼痛、紅腫或痠痛超過3天未緩解，應儘速就醫評估，切勿自行過度推拿，以免傷勢惡化。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應