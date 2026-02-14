自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

媽媽手、網球肘全來報到 年前大掃除最傷身動作曝光

2026/02/14 21:00

骨科醫師張耀元觀察發現，民眾常因長時間過度勞動、姿勢不良，導致肩頸腰腿痠痛，甚至引發俗稱「媽媽手」的腱鞘炎或肌肉嚴重拉傷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

骨科醫師張耀元觀察發現，民眾常因長時間過度勞動、姿勢不良，導致肩頸腰腿痠痛，甚至引發俗稱「媽媽手」的腱鞘炎或肌肉嚴重拉傷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕迎接農曆新年，家家戶戶忙著大掃除，但每年春節前後，骨科門診因「大掃除症候群」報到的患者總是激增。東元綜合醫院骨科醫師張耀元觀察發現，民眾常因長時間過度勞動、姿勢不良，導致肩頸腰腿痠痛，甚至引發俗稱「媽媽手」的腱鞘炎或肌肉嚴重拉傷。

張耀元指出，大掃除中最常見的3大傷害，姿勢不當是骨科問題的主因，包括：

●上肢過勞：頻繁擰抹布、刷洗地磚，易導致「媽媽手」（拇指側腱鞘炎）或「網球肘」。

●肩頸腰背拉傷：為了清潔高處窗戶長時間仰頭，或搬動重物、沙發時姿勢不對，造成脊椎負擔及肌肉急性拉傷。

●膝關節負擔：習慣蹲著或跪著擦地板，對膝蓋髕骨造成的壓力是體重的數倍，極易造成關節發炎。

為了避免掃出一身病，張耀元提供正確打掃「衛教指南」

●搬重物要「先蹲再起」：嚴禁直接彎腰提重物。應先靠近物體蹲下，利用大腿力量站起，保持背部平直，減少腰椎壓力。

●高處清潔「善用工具」：擦拭高處應使用長柄刷或穩固的梯子，避免過度墊腳或長時間仰頭。

●掌握「分時分段」原則：建議每打掃 30 至 50 分鐘就休息 10 分鐘，並進行簡單的伸展操，放鬆緊繃肌肉。

除了骨骼肌肉傷害，張耀元也提醒，清潔劑的使用不當同樣具風險。強酸或強鹼清潔劑可能導致皮膚灼傷或誘發過敏。安全應用清潔劑，才能確實保護皮膚與呼吸道。

●防護配備：使用時務必配戴橡膠手套及口罩，並保持環境通風。

●嚴禁混用：尤其注意「漂白水不可與鹽酸混用」，以免產生有毒氯氣造成呼吸道傷害。

張耀元呼籲，大掃除應「量力而為」，若發現關節疼痛、紅腫或痠痛超過3天未緩解，應儘速就醫評估，切勿自行過度推拿，以免傷勢惡化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中