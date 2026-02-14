媽媽手、網球肘全來報到 年前大掃除最傷身動作曝光

骨科醫師張耀元觀察發現，民眾常因長時間過度勞動、姿勢不良，導致肩頸腰腿痠痛，甚至引發俗稱「媽媽手」的腱鞘炎或肌肉嚴重拉傷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕迎接農曆新年，家家戶戶忙著大掃除，但每年春節前後，骨科門診因「大掃除症候群」報到的患者總是激增。東元綜合醫院骨科醫師張耀元觀察發現，民眾常因長時間過度勞動、姿勢不良，導致肩頸腰腿痠痛，甚至引發俗稱「媽媽手」的腱鞘炎或肌肉嚴重拉傷。

張耀元指出，大掃除中最常見的3大傷害，姿勢不當是骨科問題的主因，包括：

●上肢過勞：頻繁擰抹布、刷洗地磚，易導致「媽媽手」（拇指側腱鞘炎）或「網球肘」。

●肩頸腰背拉傷：為了清潔高處窗戶長時間仰頭，或搬動重物、沙發時姿勢不對，造成脊椎負擔及肌肉急性拉傷。

●膝關節負擔：習慣蹲著或跪著擦地板，對膝蓋髕骨造成的壓力是體重的數倍，極易造成關節發炎。

為了避免掃出一身病，張耀元提供正確打掃「衛教指南」

●搬重物要「先蹲再起」：嚴禁直接彎腰提重物。應先靠近物體蹲下，利用大腿力量站起，保持背部平直，減少腰椎壓力。

●高處清潔「善用工具」：擦拭高處應使用長柄刷或穩固的梯子，避免過度墊腳或長時間仰頭。

●掌握「分時分段」原則：建議每打掃 30 至 50 分鐘就休息 10 分鐘，並進行簡單的伸展操，放鬆緊繃肌肉。

除了骨骼肌肉傷害，張耀元也提醒，清潔劑的使用不當同樣具風險。強酸或強鹼清潔劑可能導致皮膚灼傷或誘發過敏。安全應用清潔劑，才能確實保護皮膚與呼吸道。

●防護配備：使用時務必配戴橡膠手套及口罩，並保持環境通風。

●嚴禁混用：尤其注意「漂白水不可與鹽酸混用」，以免產生有毒氯氣造成呼吸道傷害。

張耀元呼籲，大掃除應「量力而為」，若發現關節疼痛、紅腫或痠痛超過3天未緩解，應儘速就醫評估，切勿自行過度推拿，以免傷勢惡化。

