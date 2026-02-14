殺癌細胞不傷正常組織？ 美研發新療法 小鼠實驗奏效

圖為新療法作用示意圖。畫面中紅色的癌細胞在奈米材料誘發的「氧化風暴」攻擊下，承受不住劇烈壓力而結構破裂、崩解，走向「自我毀滅」。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕化療帶來的嚴重副作用，往往讓癌症患者在治癒前先飽受折磨。不過，美國俄勒岡州立大學（OSU）團隊開發出一種新療法，能精準利用癌細胞內部的酸性環境，誘發其「自我毀滅」。在小鼠實驗中，這項療法成功消除乳癌腫瘤，且周邊的正常組織幾乎不受影響。

科學新聞網站《SciTechDaily》報導，這項發表於《先進功能材料》（Advanced Functional Materials）的研究，採用了一種創新的「化學動力療法」（CDT）。研究團隊發現，癌細胞內部的環境通常比正常細胞更酸，且含有較高濃度的過氧化氫。團隊利用這個弱點，設計出一種特殊的奈米材料，進入正常細胞時無害，但一進入酸性的癌細胞，就會被活化並發動攻擊。

請繼續往下閱讀...

不同於傳統藥物，這種新技術能發動「雙重夾擊」。它能同時催化產生兩種高活性的氧化分子，在癌細胞內部引發劇烈的「氧化壓力」。研究作者、藥學院教授塔拉圖拉（Oleh Taratula）形容，這就像在細胞內部引爆，直接破壞癌細胞的結構迫使其死亡；而正常細胞因缺乏發動攻擊所需的酸性條件，因此能逃過一劫。

小鼠腫瘤全消 未見復發跡象

在植入人類乳癌細胞的小鼠實驗中，結果令人振奮。塔拉圖拉表示，藥物進入小鼠體內後，精準聚集在腫瘤處，「在實驗觀察期間，腫瘤完全消退且未見復發。」更關鍵的是，小鼠並未出現體重下降或器官受損等常見的副作用，顯示該療法在動物模型中，具有高度的選擇性與安全性。

儘管動物實驗結果完美，但研究團隊強調，人體環境遠比小鼠複雜，距離臨床應用還有一段路要走。團隊下一步計畫在胰臟癌等更難治的癌症模型中測試，並進一步評估長期安全性，期望能將這項「精準打擊」的技術早日帶入臨床，減輕未來患者治療過程中的痛苦。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法