明天小年夜團圓心切！陳穆寬：這個行為最危險

彰基是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，過年開刀房也都24小時執行緊急手術。總院長陳穆寬（右2）呼籲患者勿忌就醫，唯有健康平安，才是真正的過年。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今（14）天是農曆春節九天連假首日，明（15）天就是小年夜，部分民眾仍受「過年住院不吉利」觀念影響，動念提前出院或延後治療；對此，醫學中心彰化基督教醫療體系總院長陳穆寬提醒，醫學中心收治多為病情複雜且嚴重個案，若因年節因素勉強提早出院或拒絕治療，恐延誤病情、增加併發症風險，呼籲民眾以健康為重，勿讓傳統禁忌凌駕專業判斷。

昨（13）天一位71歲南部患者，因為呼吸道阻塞恐危及生命，緊急轉送彰基由陳穆寬收治。陳穆寬今天為患者進行緊急的手術後，患者一醒來就跟醫師說：本來好像鬼壓住喉嚨，沒辦法呼吸的症狀忽然都好了，沒想到手術治療後，症狀消失，真的感覺非常快樂！

不過也有病人就不會這麼配合專業醫師的建議，有癌症重症的病人病情非常嚴重，醫師苦勸患者要馬上入院治療，然而，患者卻堅決回家，等年後再說。

陳穆寬說，醫療的本質是公義，在每一個關鍵時刻做出對生命最負責任的選擇；醫療的核心是憐憫，在患者最脆弱之時給予最安全的守護。醫學中心肩負的是守護重症與高風險病人的責任，這些患者往往處於治療關鍵期或病況不穩定階段，需要24小時嚴密監測與積極治療。為了照顧這類患者，彰基在農曆過年期間除了24小時急診，白天也都還有急門診來照顧重症患者。

他說，病人若因一時團圓心切而勉強出院，一旦病情急速惡化，可能迅速演變為重症需要加護病房搶救，甚至喪失生命。尤其春節期間醫療量能緊繃，急診壅塞風險提高，患者若延誤治療導致病情惡化，往往延誤黃金治療時機。

陳穆寬以照顧癌症患者超過30年的經驗，他呼籲民眾，團圓是心的靠近，不是距離的縮短，唯有健康平安，才是真正的過年。請把生命交給專業，把安全放在第一位！

