自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

明天小年夜團圓心切！陳穆寬：這個行為最危險

2026/02/14 14:07

彰基是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，過年開刀房也都24小時執行緊急手術。總院長陳穆寬（右2）呼籲患者勿忌就醫，唯有健康平安，才是真正的過年。（彰基提供）

彰基是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，過年開刀房也都24小時執行緊急手術。總院長陳穆寬（右2）呼籲患者勿忌就醫，唯有健康平安，才是真正的過年。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今（14）天是農曆春節九天連假首日，明（15）天就是小年夜，部分民眾仍受「過年住院不吉利」觀念影響，動念提前出院或延後治療；對此，醫學中心彰化基督教醫療體系總院長陳穆寬提醒，醫學中心收治多為病情複雜且嚴重個案，若因年節因素勉強提早出院或拒絕治療，恐延誤病情、增加併發症風險，呼籲民眾以健康為重，勿讓傳統禁忌凌駕專業判斷。

昨（13）天一位71歲南部患者，因為呼吸道阻塞恐危及生命，緊急轉送彰基由陳穆寬收治。陳穆寬今天為患者進行緊急的手術後，患者一醒來就跟醫師說：本來好像鬼壓住喉嚨，沒辦法呼吸的症狀忽然都好了，沒想到手術治療後，症狀消失，真的感覺非常快樂！

不過也有病人就不會這麼配合專業醫師的建議，有癌症重症的病人病情非常嚴重，醫師苦勸患者要馬上入院治療，然而，患者卻堅決回家，等年後再說。

陳穆寬說，醫療的本質是公義，在每一個關鍵時刻做出對生命最負責任的選擇；醫療的核心是憐憫，在患者最脆弱之時給予最安全的守護。醫學中心肩負的是守護重症與高風險病人的責任，這些患者往往處於治療關鍵期或病況不穩定階段，需要24小時嚴密監測與積極治療。為了照顧這類患者，彰基在農曆過年期間除了24小時急診，白天也都還有急門診來照顧重症患者。

他說，病人若因一時團圓心切而勉強出院，一旦病情急速惡化，可能迅速演變為重症需要加護病房搶救，甚至喪失生命。尤其春節期間醫療量能緊繃，急診壅塞風險提高，患者若延誤治療導致病情惡化，往往延誤黃金治療時機。

陳穆寬以照顧癌症患者超過30年的經驗，他呼籲民眾，團圓是心的靠近，不是距離的縮短，唯有健康平安，才是真正的過年。請把生命交給專業，把安全放在第一位！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中