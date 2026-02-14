大掃除3類易分錯的垃圾 舊衣物與棉被上榜

環境部資源循環署永續消費回收組副組長鍾昀泰分享，紙類與紙容器應分開回收，以免影響後端處理品質。（資料照，記者劉曉欣攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕農曆春節將近，許多家庭正忙著年前大掃除。環境部資源循環署永續消費回收組副組長鍾昀泰表示，年節期間廢棄物與回收物排出量都有明顯增加，在實務經驗上來看，紙類與紙容器、塑膠容器與雜項塑膠、舊衣物與大型織品容易出現分錯類的現象，因此提醒民眾應正確分類，以免影響清運作業。

鍾昀泰表示，根據地方環保局歷年清運經驗顯示，由於春節前後經常會有採買、大掃除等活動，因此農曆年前後幾天整體垃圾量較平日約增加1倍，資源回收量也增加約4到7成，因此年節期間廢棄物與回收物排出量都有明顯增加。

請繼續往下閱讀...

鍾昀泰分享，從實務經驗來看，春節前後最常出現、也較容易發生分類錯誤的項目，主要集中在3個類別。首先是紙類與紙容器的區分，如紙箱、包裝紙、禮盒等是乾淨的紙材就屬於紙類，但若是有防水塗層的紙餐盒、紙飲料杯，則是屬於紙容器，兩者需分開回收，以免影響後端處理品質。

第2容易分錯類的是塑膠容器與雜項塑膠，鍾昀泰說，春節期間外帶餐飲、零食包裝增加，其中寶特瓶、塑膠瓶罐、塑膠盒是塑膠容器類，但乾淨塑膠袋、包裝膜、保鮮膜、玩具或混合材質塑膠，則屬於雜項塑膠，常被誤投，因此須特別留意。

舊衣物與大型織品是不同類的！鍾昀泰表示，不少民眾在過年前進行居家整理會淘汰衣物，一般未破損的舊衣可投入舊衣回收箱或交給清潔隊回收，但棉被、枕頭、抱枕等大型織品，因材質與處理方式不同，多半不屬於可回收範圍，應依清潔隊或大型廢棄物規定處理。

鍾昀泰提醒民眾，大掃除清出家中不用的打火機及瓦斯罐、噴霧罐等壓力容器，務必先將內容物的易燃氣體排空，而鋰電池及行動電源則容易因碰撞擠壓導致火災，應妥善分類後再單獨交給資源回收車，千萬不要混入垃圾當中。此外，許多民眾年節期間會燒香、紙錢，應確實澆熄降溫之後，才能當成垃圾排出。

鍾昀泰指出，春節前民眾常會汰換家具，因此容易出現許多大型家具或大型廢棄物，建議民眾提早向地方環保局或清潔隊預約，以利妥善安排清運作業。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法