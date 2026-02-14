自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

大掃除3類易分錯的垃圾 舊衣物與棉被上榜

2026/02/14 19:10

環境部資源循環署永續消費回收組副組長鍾昀泰分享，紙類與紙容器應分開回收，以免影響後端處理品質。（資料照，記者劉曉欣攝）

環境部資源循環署永續消費回收組副組長鍾昀泰分享，紙類與紙容器應分開回收，以免影響後端處理品質。（資料照，記者劉曉欣攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕農曆春節將近，許多家庭正忙著年前大掃除。環境部資源循環署永續消費回收組副組長鍾昀泰表示，年節期間廢棄物與回收物排出量都有明顯增加，在實務經驗上來看，紙類與紙容器、塑膠容器與雜項塑膠、舊衣物與大型織品容易出現分錯類的現象，因此提醒民眾應正確分類，以免影響清運作業。

鍾昀泰表示，根據地方環保局歷年清運經驗顯示，由於春節前後經常會有採買、大掃除等活動，因此農曆年前後幾天整體垃圾量較平日約增加1倍，資源回收量也增加約4到7成，因此年節期間廢棄物與回收物排出量都有明顯增加。

鍾昀泰分享，從實務經驗來看，春節前後最常出現、也較容易發生分類錯誤的項目，主要集中在3個類別。首先是紙類與紙容器的區分，如紙箱、包裝紙、禮盒等是乾淨的紙材就屬於紙類，但若是有防水塗層的紙餐盒、紙飲料杯，則是屬於紙容器，兩者需分開回收，以免影響後端處理品質。

第2容易分錯類的是塑膠容器與雜項塑膠，鍾昀泰說，春節期間外帶餐飲、零食包裝增加，其中寶特瓶、塑膠瓶罐、塑膠盒是塑膠容器類，但乾淨塑膠袋、包裝膜、保鮮膜、玩具或混合材質塑膠，則屬於雜項塑膠，常被誤投，因此須特別留意。

舊衣物與大型織品是不同類的！鍾昀泰表示，不少民眾在過年前進行居家整理會淘汰衣物，一般未破損的舊衣可投入舊衣回收箱或交給清潔隊回收，但棉被、枕頭、抱枕等大型織品，因材質與處理方式不同，多半不屬於可回收範圍，應依清潔隊或大型廢棄物規定處理。

鍾昀泰提醒民眾，大掃除清出家中不用的打火機及瓦斯罐、噴霧罐等壓力容器，務必先將內容物的易燃氣體排空，而鋰電池及行動電源則容易因碰撞擠壓導致火災，應妥善分類後再單獨交給資源回收車，千萬不要混入垃圾當中。此外，許多民眾年節期間會燒香、紙錢，應確實澆熄降溫之後，才能當成垃圾排出。

鍾昀泰指出，春節前民眾常會汰換家具，因此容易出現許多大型家具或大型廢棄物，建議民眾提早向地方環保局或清潔隊預約，以利妥善安排清運作業。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中