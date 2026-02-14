健康網》日本流感流行季來了 林氏璧：B流居多

旅遊達人林氏璧提醒，近日日本流感疫情上升，若要赴日旅遊需小心。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日春節期間，不少人打算到日本旅遊，然近期日本有項流行正在發燒：「流感」。而約莫1年前，女星大S正式在遊日期間因感染流感引發的重症過世。旅遊達人孔祥琪（林氏璧）在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」與部落格說明，近日日本流感再度邁向高峰，且光是B流就佔一半。

孔祥琪表示，東京大阪1999年以來首次同一流感季二度發布流感警報。日本流感患者人數自去（2025）年11月達到高峰後，到1月初探底，但日本近來流行曲線又整體高了起來。目前台灣日本兩邊流感都開始了這個秋冬的第二波流感流行，不只是之前的A型H3N2 ，也混著B型流感。但日本衝的比較快，台灣相對較緩和，最新一周甚至還下降了。本週全日本的報告未出，我先以東京的資料為大家解說。但整個日本現在應該是都在上升，且接近了前波高峰的感染數。「各位在農曆春節到日本的話務必提高警覺，希望不要得了流感而讓旅程掃興呀。」

根據東京都健康安全研究中心的資料，全東京98家醫療機構定點通報每周平均通報患者數從最高點51.69，連續3週降到10以下之後，第5週又衝上來到26.67，截至2月8日的今年第6週則是來到了40左右，已經到了前一波流行高點的8成左右。

由於在東京都31個保健所中有9個已經超過警報基準的30，而這些保健所管內人口占比達到東京都全體的37.16％，因此東京都已在2月5日再度發表流感警報。

大阪也有類似狀況，前一波高點是38.1人，第6週已經回升到31.05人，也是再度發表流感警報。1999年採用現行統計方式以來，東京和大阪都是首次同一流感季二度發布流感警報。

東京都感染年齡層方面，是以5~19歲學生族群為最多。1~4歲的小小孩，還有20~59歲的青壯年也很多。這波60歲以上感染人數反而相對少。但如果看需要住院的年齡層的話，則是以60歲以上還有9歲以下為多。

在2025年9月1日以來，東京都内學校還有社會福祉設施發生的群聚感染事件已經達到7283件，遠超過去年的2365件。而因此引發的學校停課事件也已達到4859件，遠超過去年的1537件。

關於病毒型別的調查，和日本全國一樣，除了之前的A型H3N2外，B型流感大約占一半。這波是混著B流而來的第二波。

最後孔祥琪總結，B流和A流從症狀很難區分，且近期也有腸胃道病毒在流行。這個秋冬前面得過A流的，有可能還會得一次B流。如果是秋冬已打過流感疫苗的，理論上有效，不須再打一次。如果出發在即但還沒打過流感疫苗的朋友，生成抗體需要14天，且現在進入年假，我想也不用打了。

