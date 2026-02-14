過年大掃除別亂配！環境部點名「3種清潔劑」千萬別混

環境部提醒，清潔劑「千萬不可混用」，如漂白水加鹽酸、不同品牌的水管疏通劑，或小蘇打加醋，可能產生危險反應或不利於清潔效果。（資料照）

〔記者黃宜靜／台北報導〕過年大掃除期間，許多民眾會使用清潔劑來對付陳年頑垢，但若使用方式不慎，恐對健康造成危害。環境部提醒，清潔劑「千萬不可混用」，如漂白水加鹽酸、不同品牌的水管疏通劑，或小蘇打加醋，可能產生危險反應或不利於清潔效果。建議民眾可改用較天然的檸檬汁，不僅能清除污垢、去除異味，清潔後空間也會留下清新香氣。

環境部化學物質管理署署長蔡孟裕表示，鹽酸常用於清潔廁所，漂白水則多用於消毒，兩者混合容易產生氯氣，刺激呼吸道，甚至影響肺部肺泡功能，對健康相當不利，因此務必避免同時使用。

蔡孟裕指出，不同品牌的水管疏通劑同樣屬於「混用NG」組合。疏通劑依性質可分為酸性與鹼性，鹼性產品多用於溶解油垢，酸性則是可清除水管中的鐵鏽等，若將不同品牌或不同性質的疏通劑混合，可能引發劇烈的酸鹼中和反應，造成發熱、產生大量氣泡與氣體，具有危險性。

民間常用來清潔的小蘇打與醋，也不適合混用。蔡孟裕說，兩者雖是清潔與除臭的好幫手，但小蘇打為弱鹼性、醋為弱酸性，同時混用不僅會產生二氧化碳，還會抵銷彼此的清潔效果，反而事倍功半。

蔡孟裕建議，清潔時可選擇檸檬汁等天然清潔用品，不僅能有效清除廚房油污與異味，檸檬本身的清香也能改善室內氣味。

蔡孟裕提醒民眾，購買與使用清潔劑前，務必詳閱產品標示，包括適用範圍、有效期限等資訊。使用時盡量使用單一清潔用品，避免混合不同廠牌或不同類型的產品，並保持室內通風。若使用過程中出現大量氣體、異常發熱等情形時，應立即停止使用，以免發生危險。

過期清潔用品別使用！蔡孟裕表示，丟棄時，若是固體清潔劑，如粉狀等，應妥善包裝後，丟入一般垃圾；液體清潔用品則應以大量自來水稀釋，倒入洗手台，切勿將原液直接倒入水管，以免造成管線腐蝕。

