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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》學生期末備戰早餐 國健署：營養又均衡

2024/06/12 22:32

國健署分享全麥鮪魚蛋吐司、堅果鮮奶作為營養早餐參考；示意圖。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕學期期末是每位學生最忙碌的日子，但就算再忙，也要用早餐開啟一天的營養來源，國健署在臉書專頁「食在好健康」發文分享菜單，教大家如何用最簡單、最快速的方式完成營養早餐，讓學生們能夠有滿滿能量，輕鬆進入考試備戰狀態。

全麥鮪魚蛋吐司

準備全麥吐司 2片（全穀雜糧類）、小黃瓜半根（蔬菜類）、水煮鮪魚半罐（豆魚蛋肉類）、水煮蛋 1顆（豆魚蛋肉類）、起司片1片（乳品類）。將小黃瓜、水煮蛋切片（可於前一天切好放在冰箱）取1片吐司置底，依序加入水煮鮪魚、小黃瓜、水煮蛋，並蓋上起司片與另一片吐司即完成。

堅果鮮奶

鮮奶 1杯（乳品類）、堅果粉1茶匙（堅果種子類）。將兩者混合攪拌均勻即完成，再搭配半根香蕉營養更均衡。

國健署表示，以上料理如果前一天爸媽先將小黃瓜、水煮蛋準備好放冰箱，小孩上學前就可以自己快速的製作早餐，不需開火，也不用使用烤箱、微波爐，輕鬆就能吃到美味又營養的早餐。

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