健康網》夏季水果健康吃！ 掌握4原則不怕血糖飆

營養師建議，掌握好新鮮水果取代果汁、水果餐後吃、測糖掌握份量、辨識水果4原則，糖友也能健康吃；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季到來，各種水果爭奇鬥艷，不過對糖尿病患來說，攝食水果卻需要擔心血糖飆升。營養師楊斯涵表示，水果含有豐富植化素、抗氧化物，但糖友因害怕血糖失控，常「避水果之不及」。對此，她分享夏季吃水果秘笈，掌握新鮮水果取代果汁、水果餐後吃、測糖掌握份量、辨識水果4原則，糖友也能健康吃。

楊斯涵於臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」發文表示，許多人在發現血糖高之前，通常都認為覺得蔬果很健康，覺得水果可以多吃、無時間準備正餐時可以將水果當正餐吃、要趁新鮮一次吃一大顆等。容易使得血糖、血油數值悄悄攀升。

請繼續往下閱讀...

掌握水果份量 每日2份為限

楊斯涵表示，在炎炎夏季，想要享受吃水果的樂趣，並獲得水果豐富的豐富的植化素、抗氧化物，如：維生素C、維生素A、花青素、鉀，以及纖維質等，又不想擔心血糖、血油飆高的問題，建議要掌握水果種類及份量，每次只1份，每日上限則2份，以下皆以去皮去籽的重量來計算：

●芒果：約半碗1份，愛文芒果150公克（約8分碗）、金煌芒果120公克（約半碗）、土芒果110公克（約半碗）。

●西瓜：約1碗1份，紅肉西瓜180公克（約1碗）、黃肉西瓜195公克（約1碗）。

●荔枝：約9粒1份，荔枝平均100公克。

●葡萄：約1/3碗1份，加州葡萄85公克、巨峰葡萄85公克。

●鳳梨：約1碗1份，110克。

穩糖4原則 餐後吃血糖上升慢

●新鮮水果取代果汁：水果打成果汁後，升糖指數會上升，血糖上升速度快。市售還原果汁還會額外加上精緻糖。

●水果餐後吃：水果放在餐後吃因為有蔬菜及蛋白質的包覆，血糖上升較慢，盡量避免當正餐吃，血糖上升幅度以水果當正餐最高、當點心次之、餐後吃最低。

●測糖掌握份量：水果與全榖雜糧類、奶類皆屬醣類食物，餐後飯後血糖與飯前相差需在60以內。

●辨識水果，這些皆屬水果類：果乾、蜜餞、椰棗、黑棗、紅棗、椰子水、洛神花等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法