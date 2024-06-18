健康網》竹筍可調節血糖、抗發炎 醫囑2疾病患者需節制

鮮甜可口的涼拌竹筍是炎夏開胃好選擇，且竹筍富含纖維、植物固醇、竹黃素、竹寡糖，可助排便、調節膽固醇、抗發炎及調節血糖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天天氣炎熱，鮮甜可口的竹筍是開胃好選擇。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，竹筍有4大好處，可以調節血糖、膽固醇、抗發炎及助排便，但因竹筍含有普林及草酸鹽，建議痛風和腎功能障礙患者不宜多吃。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文指出，每到夏天，就少不了鮮甜可口的涼拌竹筍，汆燙一下就好，是不少媽咪的救星料理，竹筍除了好吃，對身體也是好處多多。

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竹筍4大好處 醫報你知

●調節膽固醇

張瑜芹指出，竹筍中含有豐富的植物固醇，如β-黃酮、甾醇等，對調節膽固醇有益。

●抗發炎

竹筍富含竹黃素，能幫助有抗氧化、抗炎，對預防心血管疾病和某些癌症有潛在作用。

●調節血糖

竹筍富含竹寡糖，其為一種特殊的低聚糖，具有益生元、抗氧化、調節血糖等作用。

●助排便

竹筍具有不溶性膳食纖維，可以增加糞便量、促進腸道蠕動，幫助預防便秘。

張瑜芹提醒，因為竹筍含有普林及草酸鹽，所以建議痛風及腎功能障礙患者，不要吃太多，一週吃1-2次，1次以半碗為限，實際飲食規範還是以醫囑為準。

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