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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》關鍵不在甜度！ 水果熱量看種類 醫最推吃「它」

2024/06/18 08:30

醫師表示，1顆中等大小（約200克）的芭樂大約含有68到80卡路里。如果芭樂比較甜，可能含有較多的糖分，但總熱量變化幅度不大，頂多只差幾卡而已；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫生，我水果都挑比較不甜的吃，為什麼還是瘦不下來？」三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享個案疑惑，讓他無奈回答：「不甜的水果熱量也不見得低，它們就只是不甜而已。」蕭捷健提醒，水果的熱量是看種類，甜與不甜熱量其實差不了多少，如果的想吃健康的水果，可以選擇升糖指數比較低的水果，例如芭樂就是不錯的選擇。

熱量關鍵在碳水化合物總量

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文說明，水果的甜度主要由果糖和葡萄糖決定，但這些糖只佔總熱量的一小部分，熱量的關鍵其實在於碳水化合物的總量，水果的本體就是碳水化合物，同樣是芭樂，有些比較甜，有些比較不甜，但它們的熱量差異真的很小。

一般來說，1顆中等大小（約200克）的芭樂大約含有68到80卡路里。如果芭樂比較甜，可能含有較多的糖分，但總熱量的變化幅度不大，頂多只差幾卡而已。

因此，蕭捷健說，既然都要吃芒果、鳳梨、西瓜了，就選甜一點的吧！熱量根本沒差多少。如果真的想吃健康的水果，可以選擇升糖指數比較低的水果，例如芭樂，它的升糖指數和苺果差不多，甜一點的芭樂也一樣。

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