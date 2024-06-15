健康網》豆類營養分4種 穩定血糖快選「它」

鷹嘴豆等澱粉豆能提供身體能量，有高血糖問題或是糖尿病患者可以優先攝取澱粉豆，取代精製麵食，讓血糖更穩定。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日常生活中常會接觸到豆類食物，可能不清楚豆類有不同的營養價值。營養師程涵宇指出，豆類分4種，分別是蛋白質豆、澱粉豆、蔬菜豆、油脂豆，像是鷹嘴豆和豌豆仁屬於澱粉豆，高血糖或是糖尿病患可以優先選擇澱粉豆取代精製白麵條及麵包，讓血糖更穩定；而四季豆等蔬菜豆易產生飽足感，不怕胖，還能幫助控制血糖。

程涵宇在臉書「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」和部落格發文指出，食物分類分清楚，是營養學的基礎，4種豆豆營養大不同，吃對豆，可以補對營養，有益健康。

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1圖秒懂豆豆家族4種豆分類。（程涵宇提供）

蛋白質豆可增肌減脂 素食者的好朋友

●蛋白質豆：黃豆、黑豆、毛豆

程涵宇指出，人體所需6大類食物中的「豆魚蛋肉類」就有「蛋白質豆」的身影。

蛋白質豆可以提供人體豐富的蛋白質，有助於身體組成肌肉、增肌減脂。

她說，兩湯匙黃豆（約20克）可以補充到約7g的蛋白質，等於1顆雞蛋的蛋白質含量。而黃豆比肉類有更多的膳食纖維，而且零膽固醇。

蛋白質豆不只是素食者補充蛋白質的好朋友，也是葷食者低脂、高纖、低熱量的健康好選擇！

毛豆屬於蛋白質豆，是素食者補充蛋白質的好朋友，也是葷食者低脂、高纖、低熱量的健康好選擇。（資料照）

澱粉豆提供能量 糖尿病友可用來替代精製麵食

●澱粉豆：紅豆、綠豆、皇帝豆、花豆、鷹嘴豆、豌豆仁

程涵宇指出，澱粉豆種類很多，吃起來粉粉的通常就是澱粉豆。澱粉豆的碳水化合物含量高，能提供身體能量，跟我們平常吃的主食，例如飯、麵，屬於同一個分類的全穀雜糧類。

她提醒，有高血糖問題或是糖尿病者需要特別注意，可以優先攝取澱粉豆取代精製白麵條及麵包等食物，讓血糖更穩定！

蔬菜豆高纖助消化 還能幫助控制血糖

●蔬菜豆：四季豆、菜豆、甜豆莢、翼豆

最常見的就是豆莢類的豆豆，它們屬於蔬菜類。蔬菜豆熱量低，容易產生飽足感不怕胖，並且含有豐富的膳食纖維，能提供腸道菌叢能量，還能幫助控制血糖！

四季豆為蔬菜豆，熱量低，容易產生飽足感不怕胖，並且含有豐富的膳食纖維，能提供腸道菌叢能量，還能幫助控制血糖。（資料照）

油脂豆好油堅果 能滋潤毛髮、顧心血管健康

●油脂豆：土豆（花生）、夏威夷豆

油脂豆屬於油脂類，提供單元不飽和脂肪酸，能滋潤皮膚、毛髮，幫助代謝體內不好的膽固醇、維持心血管健康。

程涵宇表示，油脂豆熱量高，建議適量吃每天吃，補充營養最剛好！

營養師程涵宇指出，吃對豆豆，補對營養很重要。（程涵宇提供）

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