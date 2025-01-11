健康網》日本流感嚴峻 日醫：幼童「流感腦病變」恐有幻覺

日本發生流感疫情，醫師憂心兒童感染恐引發腦病變。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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健康網》日本流感疫情嚴峻！1週新增31萬人 創26年來新高

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本傳出流感疫情，長野縣的感染者也不少。據報導，長野縣在12月30日到1月5日的醫療院所平均病例數為47.92例，北信地區更達到92.25例。醫師示警，開學後流感疫情恐加劇，使兒童發生流感腦病變的風險增加，呼籲接種疫苗之重要性。

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據日媒長野放送報導，長野縣在12月30日到1月5日的醫療院所平均病例數為47.92例，北信地區更達到92.25例。因為多數醫療院所在年假期間沒有看診，實際數據恐增加。

伊藤王子神谷內外科診所（いとう王子神谷内科外科クリニック）的院長伊藤博道說明，兒童感染流感後，可能在短時間內惡化。流感腦病變主要發生在5歲以下嬰幼兒，過去日本統計病例中，每一百名重症幼童中就有10名幼童過世。以長野縣為例，2019年就有2名小學生因流感腦病變離世。

伊藤博道表示，流感腦病變的可能症狀有：孩子在你叫喚時不會看你，甚至看不到你，兩眼無神；反應與過去不同（例如特別遲鈍）；突然恐慌發抖；無法區分東西能不能吃，不能吃的物體也往嘴裡放；且可能出現幻覺，看到奇怪的東西。這些狀況不一定是因流感引發的腦病變，然家長需要小心關注，這些都是明顯的早期症狀

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