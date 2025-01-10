健康網》日本流感疫情嚴峻！1週新增31萬人 創26年來新高

日本流感疫情嚴峻，43個都道府縣超過警戒線。圖為東京一景。（圖取自PhotoAC）

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健康網》日本流感爆發 單日上午百人發燒就醫

疾管署︰類流感春節前後達高峰 單週就診人次上看15萬

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期要飛日本的朋友要當心了！日本的流感疫情創下新高，全國患者人數單週新增多達31萬人，平均每家醫療院所通報64.39人，是1999年開始統計至今的最高紀錄。

單週新增30多萬人 大分縣最多

日媒《NHK》報導，全國5千家醫療院所通報的流感患者多達31萬人，比前一週增加10萬餘人，平均每家醫療機構有64.39人。43個都道府縣病例數跨越「30例」警戒線。

國立感染症研究所表示，平均每家醫療機構有64.39人，是1999年開始統計至今最高紀錄；同時大分縣的流感新增病例最多，平均每家醫院單週有多達104.84人確診，其次是鹿兒島縣的96.4人、佐賀縣94.36人、熊本縣92.56人。據統計，過去一週，全國患者人數總計有258.5萬人，2024年9月2日至今，本季累積患者人數約有593.7萬人。日本厚生勞動省呼籲大眾應勤加洗手、戴口罩，才能有效預防流感。

看病拿整理券排隊 驚傳幼童發生腦炎

日本傳染病學會流感委員會委員長石田直說明，新冠病毒導致不少人沒得過流感。而在年假期間，人口流動大，使得疫情蔓延。

另外，東京北區的診所經常人滿為患，連看病都要發整理券，早上拿券，晚上再到診所排隊。在東京開業的小兒科醫師伊藤博道說明，他曾收治一名發高燒的孩子，因救護車無暇接送這位小病人，他還親自開車載到大醫院。另外他直言醫療系統已進逼極限。

另外東京與靜岡的兒科診所發現有幼童出現流感腦炎，發生意識不清與抽搐現象，且有2名病患不幸離世。東京都兒童醫療中心感染科主任說明，僅有少部分幼童會發生腦炎，若家長發現孩子有發燒、意識不清或抽搐等症狀，要盡快就醫。

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