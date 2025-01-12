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健康網》不只甜食糖飲 醫：紅肉、加工肉品是糖尿病隱形推手

2025/01/12 06:30

研究發現，每天多吃1份紅肉，罹患第二型糖尿病風險竟然會增加10-15%，加工肉品更是高達20-30%；示意圖。（圖取自freepik）

研究發現，每天多吃1份紅肉，罹患第二型糖尿病風險竟然會增加10-15%，加工肉品更是高達20-30%；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到預防糖尿病，可能第一時間想到「少吃甜食」、「別喝含糖飲料」。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享，幾個大型研究提出了令人意外的發現：每天多吃1份紅肉，罹患第二型糖尿病風險竟然會增加10-15%，加工肉品更是高達20-30%。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健 」表示，平時吃什麼、怎麼吃，跟糖尿病的風險脫不了關係。少喝含糖飲料、選擇低GI的水果，再多補充膳食纖維和維持均衡飲食，都是不錯的開始。不過，千萬別只盯著甜食或含糖飲料，先看看自己每天都吃了什麼，或許還會發現更多藏在餐桌上的「隱形推手」正在影響健康。

●含糖飲料：每天多喝1份（約350毫升），糖尿病風險約增加15-25%，長期愛喝含糖飲料，血糖不穩、體重上升的機率更高。

●紅肉與加工肉品：每天多吃1份紅肉（如牛排）：糖尿病風險約增加10-15%；每天多吃1份加工肉品（培根、香腸、熱狗）風險可能增加20-30%，甚至更高。

●精緻碳水化合物與甜點：白麵包、白米飯、餅乾、甜甜圈等精緻碳水化合物比例高，易增加胰島素阻抗與體重上升；高糖、低纖維的飲食模式，糖尿病風險比高纖、全穀類飲食高出約20-30%。

●乳製品：低脂或脫脂乳製品（每天1-2份）可減少約10-15%的糖尿病風險；高糖或全脂乳製品因熱量與脂肪較高，可能抵銷部分保護效果。

●水果：

1.莓果類（如藍莓、草莓）：每天約半杯，風險降低10-15%（高抗氧化、豐富纖維）。
2.蘋果：每天吃1個，糖尿病風險降低7-10%。
3.芒果、西瓜等高糖水果：適量無妨，但過量仍可能干擾胰島素敏感度。

●果汁：純果汁糖分濃縮、纖維含量低，每天多喝1份，風險增加15-20%，建議用整顆水果取代果汁，更能穩定血糖。

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