健康網》糖尿病前期該吃藥控制？ 醫點3迷思：這樣做穩糖

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，以飲食方面，糖尿病前期要減少精製澱粉和游離糖，但是不用完全禁止吃澱粉；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病是國人十大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡，然而，不少人在健檢時，發現自己有糖尿病前期該怎麼辦？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，以飲食方面，要減少精製澱粉和游離糖，但是不用完全禁止吃澱粉；體重方面則可做肌力訓練，增肌減脂，提升胰島素的敏感性；至於用藥方面，雖然吃Metformin可改善血糖，但在吃藥前，仍建議先嘗試飲食和運動的調整，對身體健康的整體效益反而會更大。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，一名年齡超過65歲的非內科系女醫師，看起來身材標準，本身也有健走、游泳的運動習慣，精神奕奕、十分開朗，不料日前因健檢發現「糖尿病前期」的困擾而求診，檢查發現，她身上也裝了「連續血糖監測器」，用來追蹤自己的血糖，以及觀察飲食造成的血糖變化。就診時她詢問3問題，包含飲食該如何調整？要不要減重？該不該開始吃藥？以下為蔡明劼的建議：

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1.飲食該如何調整？

蔡明劼表示，要減少精製澱粉和游離糖，但是不用完全禁止吃澱粉。三餐運用哈佛健康餐盤的比例原則，攝取足量的蔬菜、蛋白質、跟原型少加工的澱粉，並且遵照著菜→肉→飯（也可以肉→菜→飯）的順序進食，不但可以穩定血糖，又不怕餓肚子。

2.要不要減重？

蔡明劼說明，以該患者來看，年齡已經超過65歲，BMI也在正常範圍，其實不必刻意減重。甚至如果用激烈的方法快速減重，老年人更容易有肌肉流失、肌少症的問題。所以建議可挪出部分有氧運動的時間來做肌力訓練，比如一個禮拜上一堂健身教練課，就能在體重不變（或稍微下降）的情況下增肌減脂，提升胰島素的敏感性，血糖自然就會更穩定。

3.該不該開始吃藥？

蔡明劼強調，糖尿病前期如果使用藥物Metformin，的確是可以改善血糖。但是在吃藥之前，認為可先嘗試飲食和運動的調整，對身體健康的整體效益反而會更大。

蔡明劼表示，該患者聽完說明之後覺得非常振奮。回到家之後馬上調整了飲食，當天血糖變得比較平穩。不僅如此，當天也立刻去附近的連鎖健身房報名課程，體驗不一樣的運動模式。

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