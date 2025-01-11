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健康網》洛杉磯野火影響大 醫：心臟病、氣喘恐惡化
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕美國洛杉磯發生野火，至11日燃燒面積超過58平方英里，約150平方公里，與金門縣面積相近，造成30萬人須撤離。除了財物損失外，對當地人的健康影響更是不容忽視。
中國醫藥大學附設醫院台北分院胸腔內科主治醫師蘇維鈞於「蘇爸的肺腑聊天室」說明，野火煙霧會增加空氣中的微小顆粒（稱為粒狀物），可能對人們的健康有害。野火煙霧會導致心臟病發作和氣喘惡化，燃燒的房屋還會釋放氰化物和二氧化碳。
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兒童、老年人以及患有心臟病和肺病等疾病的人對這種影響更敏感。大量燒焦的的植被和建築物造成火災後煙霧對人們健康的影響。同時陣風可能會揚起先前火災的灰燼和灰塵，並進一步惡化空氣品質。據報導，在洛杉磯東部，空氣品質指數達到不健康的173；50或以下被認為是良好的空氣品質。
該如何保護自己？蘇維鈞建議，居住在受野火煙霧影響地區的人們，應盡量待在室內並關閉門窗以限制接觸。避免劇烈的體力活動並使用空調或空氣清淨器，並且不應使用吸入室外空氣的室內風扇。
同時蘇維鈞補充，兒童、老年人、心血管疾病患者、慢性呼吸道疾病患者、糖尿病患者、孕婦及肥胖者等高風險族群，出門要戴口罩（一般外科用口罩可達70-80%之過濾效果）及減少戶外停留時間，出門也應多使用大眾運輸系統。由室外進入室內時，可加強個人衛生防護，例如洗手、洗臉、清潔鼻腔。生活作息規律，適當運動，維持身體健康狀態。
蘇維鈞提醒，根據空氣污染的不同程度，民眾應靈活調整自己的活動和防護措施，以保障自身健康。在任何污染情況下，持續關注當地的空氣品質監測資訊是非常重要的。
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