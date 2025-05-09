限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
長庚科大護理系學生加冠 盼傳承南丁格爾精神
〔記者周敏鴻／桃園報導〕迎接5月12日國際護師節，桃園市龜山區長庚科技大學林口校區今（9）天舉辦「加冠」典禮，超過300位護理系師生參與。除由50名護理系教師一一為學生們佩戴上象徵南丁格爾精神的護士帽、聽診器外，長庚科大護理系主任黃湘萍也將象徵責任與期許的「薪火」，傳遞給學生；學生們一一點燃手中的蠟燭，柔和的燭光照亮會場，讓典禮溫馨、隆重。
林口長庚、基隆長庚、恩主公醫院、土城醫院、聖保祿醫院等醫院的護理部主任們，今天也出席典禮獻上祝福，長庚科大護理系主任黃湘萍說，典禮不僅代表著師長給予年輕學子的祝福，更象徵著南丁格爾精神的薪火相傳；她期許透過這場典禮，學生們能更加理解護理師所肩負的責任，體認護理工作的價值與意義，祝福所有的護理師生力軍們能帶著專業、同理心與永不放棄的精神，接下救人的使命。
請繼續往下閱讀...
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應