健康網》僧帽水母現蹤竹北 醫談螫傷急救措施

竹北的新月沙灣傳出「僧帽水母」出沒，竹北市公所呼籲民眾格外小心。（北觀處提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期氣溫逐漸升高，新竹縣竹北市新月沙灣是不少喜歡到海邊戲水的人之熱門景點。然當地民眾發現沙灘上出現帶有劇毒的「僧帽水母」。

據報導，新竹市水上救生協會在新月沙灣進行訓練時，發現沙灘上有僧帽水母，透過臉書提醒民眾千萬不可碰觸。竹北市公所也提醒民眾，若看到粉紅、綠、藍或紫色，外觀像透明小塑膠袋的物體，很可能是僧帽水母，千萬不可觸碰。

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新竹縣竹北市新月沙灣是夏季的熱門景點，但市公所提醒，近日有民眾在沙灘上發現擁有劇毒的「僧帽水母」蹤跡，提醒市民若看到千萬不要觸碰！ （擷取自竹北市公所臉書粉專）

醫師張茵琇在粉專「增肌減脂三寶娘-茵琇醫師」談被僧帽水母螫傷之處理方式：

●用海水（事發地方海水）清洗傷口：滲透壓的不同會造成刺絲囊毒素的釋放

●去除看得見的刺：使用鑷子，請勿用手。

●將患部浸泡在溫熱水中：泡水約20~30分鐘，水溫大概40~45度即可。因為水母毒為蛋白質，溫熱水可以使蛋白質變性

●藥物使用：如果疼痛可以服用止痛藥「Acetaminopehn」或是「Ibuprofen」；如果患部發癢長紅疹可搭配口服或外用的抗組織胺藥物和類固醇；如果有傷口也可搭配抗生素藥膏。注意有無藥物過敏。

●送醫：如果是箱型或是僧帽水母的話，一律送醫。

同時她也分享自己的親身經歷：她曾參加浮潛指導員訓練，在花蓮的七星潭海岸受訓。沒想到即使穿了水母裝，沒有遮掩的手腕仍中招。「而胸口，即使是隔了一層衣服，還是有零星幾個疱，可見水母刺絲胞的厲害。」當時有男性同學說要淋尿，自然是將她嚇到連連後退。「如果是僧帽水母的話，小便反而會加重他的毒性釋放。」

事後就醫使用了抗組織胺跟類固醇，但其實效果都沒有很好，就因為當下我不知道要做一件最重要的處理，就是泡熱水。（攝氏40-45度的熱水，20-30分鐘）為什麼要泡熱水呢？張茵琇說明：「因為水母的毒性是屬於蛋白質類的，而且是不耐熱的，所以人體稍微難以忍受的邊緣高溫的熱水剛好可以讓這些毒性去活性；雖然僧帽水母嚴格來說並不算是水母，它是四種不同的水瘜體形成的聚落。」

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