健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》炸雞、低糖飲全中！ 醫揭10大傷腎「超加工食品」

2025/09/23 07:26

洪永祥診所院長洪永祥指出，常見的超加工食品有洋芋片、炸物、泡麵等，太常吃恐會加速腎臟衰老；示意圖。（圖取自freepik）

洪永祥診所院長洪永祥指出，常見的超加工食品有洋芋片、炸物、泡麵等，太常吃恐會加速腎臟衰老；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣，生活節奏快、便利商店密度是世界第一，加上飲食文化喜好「重口味」，導致超加工食品的攝入比例居高不下。洪永祥診所院長洪永祥於臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，常見的品項有泡麵、加工肉類、洋芋片、罐頭食品、炸物、調味粉等，常吃恐怕會加速腎臟衰老。

洪永祥說明，超加工食品（Ultra-Processed Foods, UPFs）是指原始食物經過多重工業化處理，含有多種人工添加物，如香精、色素、防腐劑、乳化劑、磷酸鹽、人工甜味劑，用以延長保存期限，並調味成更重鹹重甜重口味的食品。研究顯示，這些食品不但已經失去了原先食物的營養素，對人體的危害更是超乎想像。

洪永祥說，超加工食品的「多重作用機制」正是對人體最大的危害。首先，高鹽分帶來大量的鈉及無機磷（phosphate additives），導致血磷升高、鈣磷代謝失衡，刺激副甲狀腺激素上升，造成腎臟損害與血管鈣化；再者，超加工食品普遍營養價值低、含糖量與飽和脂肪過多，容易造成糖尿病與代謝症候群；最後，許多人工添加物會對腎臟產生直接或間接的毒性，長此以往，就會提早衰竭。

研究證實超加工食品對身體的危害性

2024年1篇發表於《Frontiers in Nutrition》期刊的研究指出，攝入最多超加工食品的人，比攝入最少的人，罹患慢性腎臟病（CKD）的風險增加約 18%；而每增加10%的超加工食品攝入比例，腎病風險也隨之上升約 7%。這代表，飲食結構中，超加工食品比重愈高，腎臟壓力就愈大。

2025年1篇刊登在《Nutrients 》期刊的研究進一步指出，高度攝入超加工食品不僅與慢性腎衰竭的發生率顯著相關，還可能影響腎功能惡化的速度。而2023 年發表於《美國腎臟病學會期刊》 的研究則發現，超加工食品攝入量高的人群，腎臟病惡化與死亡率都明顯較高。

此外，台灣學者2020年在《Food and Chemical Toxicology》發表的「Total Diet Study」研究指出，台灣人飲食中的鈣磷比例偏低，且加工食品往往含有高吸收率的添加磷，這些無形的「隱藏磷」是腎病患者最需要警惕的危險來源。

10大超加工食品 長期喝低糖飲也傷腎

●泡麵：

泡麵幾乎是台灣人心中的「國民宵夜」，不管是學生還是上班族，都習慣吃泡麵充飢。但泡麵的調味包鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作為調味或防腐劑。經常食用，不僅血壓上升，也讓腎臟長期過勞。

●加工肉類：

香腸、火腿、熱狗、午餐肉在台灣早餐店、便當店無所不在。這些加工肉品往往含有亞硝酸鹽作為防腐劑與保色劑，鈉含量與添加磷也特別高。

●手搖飲與含糖飲料：

台灣的「手搖飲文化」舉世聞名。珍珠奶茶、黑糖鮮奶、果汁飲料，看似滿足口腹之慾，卻隱藏著大量的糖分。含糖飲料會增加糖尿病與代謝症候群的風險，進而傷害腎臟。

●洋芋片與餅乾零食：

辦公室下午茶、看電視的零嘴，許多人習慣抓1包洋芋片或餅乾。但這類食品往往鹽分驚人、熱量高、毫無纖維與營養。長期食用會加劇高血壓與腎臟負擔。

●罐頭食品：

不管是午餐肉罐頭、沙丁魚罐頭，還是濃湯罐頭，方便保存是它們的最大優點。但這些罐頭的調味多半鹽分高，部分還含有磷酸鹽。

●速食與炸物：

速食店或便利商店的微波炸雞，是許多人忙碌時的快速選擇。然而，速食不僅油炸高脂，還常常重鹹調味，屬於典型超加工食品，與腎功能下降有密切關聯。

●加工乳製品與奶精飲料：

許多早餐店的奶茶、調味乳，甚至「3合1咖啡」裡，往往含有奶精、糖漿或其他加工乳成分，這些都屬於超加工食品，除了含糖量高之外，也可能帶來額外的添加磷。

●調味粉與即溶湯包：

很多家庭煮湯、煮火鍋時會加「高湯塊」或「即溶湯粉」。這些調味品往往含有高鈉與添加劑，經常食用會大幅增加腎臟負擔。

●工廠製蛋糕與糕點：

現代人下午茶少不了甜點蛋糕，但這些蛋糕多半含大量糖分、奶油與氫化油脂，不僅傷心傷血管，也會誘發肥胖與代謝症候群間接影響腎臟健康。

●人工甜味飲料或「低糖」飲品：

有些人以為喝「無糖可樂」或「低糖飲品」就比較健康，但其實這些人工甜味劑飲料仍屬超加工食品，長期食用還是對腎臟構成風險。

6招保護腎臟

●減少超加工食品攝入比例：根據研究分析，唯有將超加工食品攝入比重降到最低，才能有效降低慢性腎臟病風險。

●注意磷添加物：購買食品時要仔細看標示，若成分中出現「磷酸鹽」，就應盡量避免，特別是腎病高風險族群。

●控制鹽分：外食時可以要求少鹽、少醬，煮湯時避免使用高湯粉或調味塊，盡量以蔥、薑、酸、辣椒等天然香料取代。

●少喝含糖飲料：每天多喝水，減少珍珠奶茶或果汁飲料，既能控制血糖，也能降低腎臟負擔。

●多吃天然原型食物：以新鮮蔬果、全穀類、豆類與天然蛋白質來源取代加工食品，能顯著改善飲食品質。

●高風險族群更需警覺：對於已有高血壓、糖尿病或家族腎病史的人，更要嚴格控制超加工食品攝入，並定期檢查腎功能。

