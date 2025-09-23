自由電子報
停經後異常出血 子宮內膜癌警訊

2025/09/23 11:05

柳營奇美醫院婦產部醫師廖建滕表示，子宮內膜癌則是有機會可以提早發現及早治療的女性癌症，停經後不正常陰道出血便是其主要早期症狀之一。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕60多歲張女士停經10年完全沒有月經，近半年卻發現不規則出血，至柳營奇美醫院婦產科檢查確診子宮內膜癌，幸發現得早，病灶侵犯子宮肌層尚淺，且未有轉移，後續進行門診追蹤。

柳營奇美醫院婦產部醫師廖建滕表示，張女士近半年發現陰道有不規則出血情況，剛開始因為出血量少，不以為

意，至近兩個月出血量又增加，與朋友討論後至婦產科門診檢查，經子宮內膜切片檢查發現是子宮內膜癌，病理報告判定為第一期分化良好的子宫内膜癌,與醫師討論後，決定接受分期手術治療。

廖建滕表示，在台灣女性癌症的發生率中，子宮頸癌因篩檢與疫苗注射的普及，發生率已逐年下降。然而，隨著飲食的西化與環境污染日漸加劇，子宮內膜癌及卵巢癌的發生率卻年年上升。卵巢癌除了常規超音波定期追蹤檢查外，尚無他法可以提早檢測，而子宮內膜癌則是有機會可以提早發現及早治療的女性癌症，停經後不正常陰道出血便是其主要早期症狀之一。

廖建滕指出，台灣婦女的停經年齡平均為50歲，在真正進入停經期之前，可能會有約1至3年甚至更久的時間，月經出血型態開始發生改變，例如週期縮短，爾後逐漸拉長，或是混亂沒有規則，直到最後月經完全停止。

子宮內膜息肉的成因不明，但多為良性病灶。而子宮內膜癌好發於停經後的婦女，大部份病人年齡在45至59歲之間，早期症狀主要就是停經後陰道出血。若發生陰道出血音波檢查下發現子宮內膜厚度超過4〜5mm，就會懷疑有

內膜增生或子宮內膜癌的風險，建議接受子宮內膜組織切片檢查。此外，更年期後僅使用雌激素（動情激素）而未搭配黃體素荷爾蒙補充，也可能造成子宮內膜增生引發出血。

