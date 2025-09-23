防治病媒蚊和鼠患 教育部推公衛師入校服務

公衛師入校進行衛教宣導，透過即時互動，增進親師生正確的健康認知與態度。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕學校裡除了有蚊子，甚至還出現老鼠，為有效防治病媒蚊和鼠患，教育部委託台北市公共衛生師公會，辦理「公共衛生師建構教育衛生雙向合作及前進校園」計畫，全國已有74所學校申請公共衛生師入校服務，包含國小34校、國中11校、高中職29校，在公衛師入校專業指導下，共同打造出健康安全的校園。

公衛師實地入校觀察，發現校園常見的潛在風險，如草皮坑洞、溝蓋或盆栽底盤的積水，容易成為病媒蚊孳生的溫床，建議學校立即填平坑洞、水溝口加裝細紗網，保持疏通避免阻塞及盆栽避免使用底盤等，加強環境整治，以降低登革熱等病媒傳染風險；亦有建議教室保持良好通風，減少病菌傳播，降低室內溫度，提升學習環境品質。

公衛師協助學校檢視校園環境，例如在垃圾回收站加裝細紗網、內部設置抽風扇，可阻絕病媒蚊孳生。（教育部提供）

教育部國教署組長葉信村說明，公共衛生師以專業知識結合實務經驗，協助學校建立完整的健康管理機制，在校園環境管理部分，共同檢視校園環境衛生，防治病媒蚊與鼠患，並提供積水清理、垃圾處理等改善措施。

此外，公衛師也協助促進師生健康，包括運用學校健康檢查及飲食與生活習慣調查，規劃營養教育、運動促進與心理健康支持，並進行相關議題之衛教宣導，例如正向心理、菸檳酒防治等；另針對疫病進行調查防治，強化傳染病通報與監測，提供流行病學調查方法及流感、腸病毒等防治建議。

葉信村表示，對於學校管理食品安全部分，公衛師協助學校一起檢視廚房衛生、食材來源、保存及供餐流程，確保校園餐飲的衛生與安全，教育部將持續推動公衛師入校服務，並與地方政府深化家長與學校的合作，系統化建構永續校園的健康管理模式與支持網絡，讓校園成為培養良好生活習慣與疾病預防的重要基地。

