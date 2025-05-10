健康網》「抗癌投手」王朝民30歲離世 高一力抗淋巴癌

前統一獅投手王朝民在昨（9）日傳出工作期間猝逝，享年30歲。他在高中時罹患淋巴癌，抗癌成功後不斷爭取打棒球的機會。（圖取自台灣棒球維基）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕棒壇傳來遺憾消息，前統一獅投手王朝民曾抗癌成功，在青少棒與少棒時期備受矚目，然因身體狀況離開球界，隨父親從事白鐵工程；在昨（9）日傳出工作期間猝逝，享年30歲。

王朝民具有原住民血統，在學生時期便展現驚人的棒球天賦，卻在高一時檢查出罹癌，使得他須在青棒時期放下棒球。然他在高中畢業後參加職棒選秀，在2013年高中生選秀會向桃猿第3輪挺進，卻因體檢未過而未能簽約。

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然王朝民仍不斷向球團毛遂自薦，但最後仍因健康因素需退出球壇。隨後他跟著父親從事白鐵工程，卻在工作中發生意外。

三軍總醫院衛教資料說明，當淋巴組織內的淋巴球變成癌細胞時，即稱為淋巴瘤。淋巴瘤的發生原因尚未確定，可能的原因有：

●免疫系統的缺失：在先天後天免疫缺乏的病人，如器官移植後必須常期接受「免疫抑制劑」治療者，某些自體免疫疾病的患者或愛滋病毒感染患者，都較容易罹患淋巴瘤。

●病毒的感染：除了愛滋病毒感染外，其它與淋巴瘤有關的病毒包括：Epstein-Barr（EB）病毒感染與一種高度惡性盛行於非洲的布凱特氏淋巴瘤（Burkitt’s lymphoma）有關。第一型人類T淋巴球細胞性病毒HTLV-I（Human T-cell Ltmphoma Virus, type-I）病毒感染後所引起的「成年型T細胞白血病或淋巴瘤」。

●放射線或藥物的使用：曾經做過放射線或化學治療的何杰金氏病，或曾接受過化學治療的真性紅血球過多症的病人，也都較容易衍生後續的淋巴瘤。

●遺傳：在家族性方面的研究，遺傳的因素有一部份的影響，部份染色體的異常在特定的淋巴瘤病患身上也得到證實。

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