健康網》男生打HPV疫苗 食藥署：護自己也顧性伴侶

2025/09/19 19:15

食藥署表示，男性接種HPV疫苗可以預防菜花、肛門癌、口腔癌和生殖器癌；情境照。（圖取自shutterstock）

食藥署表示，男性接種HPV疫苗可以預防菜花、肛門癌、口腔癌和生殖器癌；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2018年後，補助國中女生打的HPV疫苗，而自2025年9月起，國民健康署擴大公費HPV疫苗接種對象，補助男女國中生皆可免費接種兩劑9價疫苗，至於男孩子要不要補打呢？食藥署表示，男性接種HPV疫苗可以預防菜花、肛門癌、口腔癌和生殖器癌，提供自己保護力，也保護自己的性伴侶。​

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」說明，HPV是人類乳突病毒「human papilloma virus」的簡寫，又分為低風險跟高風險型。​低風險的HPV感染會產生生殖器疣（俗稱菜花）；​而高風險的HPV感染則跟女性子宮頸癌、男女性外生殖器癌、肛門癌、頭頸癌等病變有高度相關性。​

食藥署指出，過去研究已證實HPV持續感染是發生子宮頸癌的一種風險因子，且接種HPV疫苗能有效提供保護力，尤其在尚未有感染過HPV的青少年族群，疫苗保護力能達到97%以上。因此女性接種HPV疫苗能有效預防子宮頸癌。

然而，食藥署表示，男女都有可能感染HPV。當感染到HPV第6、11型，部分男性感染後會出現菜花或其他生殖器病變；而感染到HPV第16、18型，則增加了造成肛門癌、口腔癌、和生殖器癌的風險。​畢竟HPV主要透過性行為或接觸而感染，接種HPV疫苗除了保護自己外，也能夠間接保護自己的伴侶。

食藥署說，HPV疫苗常見的副作用為注射部位疼痛、腫脹等，少見副作用則有昏厥、皮疹、噁心嘔吐等。不過，目前世界衛生組織仍認為接種HPV疫苗是安全且有效的。

