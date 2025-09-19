自由電子報
健康 > 杏林動態

健保放寬達文西手術給付 澄清醫院：年輕患者激增 這些疾病最多

2025/09/19 17:11

澄清醫院達文西手術團隊發表達文西手術成果暨新趨勢，發現年輕族群患者有急速上升趨勢，其中以子宮肌瘤、睡眠呼吸中止症最多。（澄清提供）

澄清醫院達文西手術團隊發表達文西手術成果暨新趨勢，發現年輕族群患者有急速上升趨勢，其中以子宮肌瘤、睡眠呼吸中止症最多。（澄清提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕澄清醫院達文西手術團隊今（19）天發表達文西手術成果暨新趨勢，發現年輕族群患者有急速上升趨勢，其中以子宮肌瘤、睡眠呼吸中止症最多，年輕患者選擇達文西手術，最主要的原因，恢復期短，能夠很快就重返職場，患者仍以胸腔外科的患者最多，佔34.5%，集中於肺葉切除、縱膈腔腫瘤及淋巴廓清等複雜手術，不少患者拜健保有手術給付，減輕負擔，也是達文西手術加速被患者接受的主因之一。

澄清醫院總院長周思源表示，健保放寬給付達文西手術費用，帶給病人醫療新選擇新趨勢，尤其對年輕病患減輕醫療負擔；中港院區外科部主任賴重佑強調，達文西手術適用重大病症到中小型疾病，讓手術術式選擇更加多元。

澄清醫院統計一年來施做達文西手術有119位患者，包括胸腔外科（34.5%）、婦產科（27.7%）、耳鼻喉科（19.3%）、泌尿科（12.6%）、一般外科（5%）、大腸直腸科（0.9%），其中最年輕病患為18歲，年紀最大為92歲，18－49歲49人，50－59歲27人，60－69歲31人，70－79歲7人，80歲以上5人。

目前院使用達文西手術最多是耳鼻喉科的睡眠呼吸中止症手術有16例；胸腔外科肺葉切除、肺節切除、縱膈腔腫瘤切除等高達38例；婦科子宮肌瘤切除13例；泌尿科攝護腺癌根除術9例。

針對子宮肌瘤和睡眠呼吸中止症的年輕化，婦產科主任謝保群說，子宮肌瘤可能導致月經不規則、經血過多、腰背痛、盆腔疼痛不適、頻尿，甚至輸尿管水腫，達文西手術精準切除病灶，保留更多健康組織。

耳鼻喉科醫師林奐宇表示，睡眠呼吸中止症的明顯症狀有白天過度嗜睡、疲勞感、早晨頭痛、注意力不集中，也可能伴隨其他神經系統症狀，達文西超微創精確的手術，效果顯著。

賴重佑表示，達文西手術因其創傷小、出血少、恢復快的優點，對於身體機能相對較弱的高齡患者而言，是更具安全性的選擇，但也發現年輕族群和中壯年族群接受達文西手術案例不少，18－49歲有49位，趨近總手術人數的半數比例，相關疾病涵蓋中型、輕型，顯示即早發現病灶，早期處理，是年輕世代病人的共識，大家不希望等到病情嚴重才就醫，連疾病治療都年輕化了。

56歲蔡姓男患者也分享他因左肺結節懷疑為早期肺癌，接受達文西肺節切除手術，手術後5天就回工作崗位；另名46歲王姓女患者因意外受傷，多條肋骨塌陷性骨折，進行達文西肋骨固定手術，讓她很快就返回職場。

王姓女患者分享因意外受傷，多條肋骨塌陷性骨折，進行達文西肋骨固定手術，讓她很快就返回職場。（澄清提供）

王姓女患者分享因意外受傷，多條肋骨塌陷性骨折，進行達文西肋骨固定手術，讓她很快就返回職場。（澄清提供）

澄清醫院達文西手術團隊發表達文西手術成果暨新趨勢，一年來施做達文西手術有119位患者。（澄清提供）

澄清醫院達文西手術團隊發表達文西手術成果暨新趨勢，一年來施做達文西手術有119位患者。（澄清提供）

