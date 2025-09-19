自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》打呼別輕忽！ 醫：恐是睡眠呼吸中止症 有心臟衰竭風險

2025/09/19 19:40

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，打呼與心血管疾病有很大的關係，嚴重的打呼可能是睡眠呼吸中止症；示意圖。（圖取自freepik）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕打呼是一個惱人又尷尬的問題，自己不覺得，但旁邊的人真受不了。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，不只如此，打呼與心血管疾病有很大的關係，嚴重的打呼可能是睡眠呼吸中止症，這會導致高血壓、心律不整，甚至心臟衰竭！

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，睡眠呼吸中止症是因為喉嚨的肌肉鬆弛，使睡眠中呼吸道阻塞，造成巨大的呼吸聲、也就是「打呼」；也有可能是腦部的神經訊號出了問題，導致呼吸中斷，兩者都可能造成患者的睡眠品質下降、讓人疲勞，引發缺氧和發炎反應，產生一連串的身體病變。

劉中平指出，睡眠呼吸中止症造成的低氧、交感神經興奮、全身發炎、及血管內皮受損會導致心臟衰竭；心臟衰竭的患者也容易造成睡眠呼吸中止症的發生。最新發表在《美國醫學會期刊》的研究顯示，在肥厚型心機病變的患者超過一半都有睡眠呼吸中止症的情況，而且隨著呼吸不順暢導致心臟變形與功能下降的情況更為嚴重！

劉中平補充，在心臟衰竭的患者使用面罩來治療睡眠呼吸中止症，似乎可以提升心臟功能，但長期的療效還不確定。最近醫學界嘗試使用減重針劑來治療睡眠呼吸中止症，發現讓體重下降的同時，患者的打呼也有明顯進步！希望未來隨著肥胖與打呼治療的成功，可以增進心臟功能，造福更多心臟衰竭的患者。

